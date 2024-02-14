過年期間專偷土地公香油錢 3嫌連犯12案

警方查扣李男等人的行竊工具及面具、頭套等證物。（記者吳昇儒翻攝）

2024/02/14 15:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名李姓男子平日打零工維生，因過年期間沒有收入，便心生歹意，找來呂、周姓友人一同在新北、基隆一帶鎖定偏僻的土地公廟犯案。警方初步清查，3人一共犯下12起竊盜案件。基隆警方昨日鎖定3人行蹤，發現他們又要對土地公「下手」，立刻動手將3人逮捕，並依竊盜罪嫌將3人移送法辦。

警方調查，打零工維生的26歲李姓男子過年前向老闆商借工作用的小貨車，並借走在工地使用的機具，找來22歲呂男及21歲周男一起鎖定偏僻地區的土地公廟，利用機具破壞香油錢箱，動手行竊，最高所得7萬多元。

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據悉，李男等人認為，一般土地公廟規模較小，鮮少有專人看顧，加上偏僻一點的地方也設有土地公廟，便決定專挑土地公廟下手行竊。

基隆市警察局第三分局偵查隊過年前陸續接到轄區土地公廟負責人報案指出，廟內的香油錢失竊，隨即組成專案小組，過濾監視器，沿途追查，發現犯嫌不只在轄區內犯案，更於中山區、新北市等地犯案；除了宮廟外，也對工地或商家的電線下手，偷走十餘萬元的電線變賣。

專案小組成員昨日鎖定李男駕駛的車輛，驚見他們又想對實踐路「福德宮」下手，立刻表明身分，將犯嫌帶回偵辦，並起獲大型油壓剪、電動砂輪機、拔釘器、剪斷之鎖頭、犯案時使用的面具、頭套等大批贓證物。

3名犯嫌向專案小組人員坦承犯行，但卻表示竊得的香油錢及不法所得，均已被3人花費殆盡。

警詢後，依涉犯竊盜罪嫌，將李男等3人移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押，另也將持續追查3人是否涉及其他竊盜案件，將擴大偵辦。

警方查扣李男等人的行竊工具及面具、頭套等證物。（記者吳昇儒翻攝）

警方查扣李男等人的行竊工具及面具、頭套等證物。（記者吳昇儒翻攝）

廟內監視器拍下李男等人行竊畫面。（記者吳昇儒翻攝）

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