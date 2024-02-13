還記得「阿北出事了」爆笑片？同地點再傳「大鴨」插進田裡

休旅車半車身卡在田裡動彈不得。（警方提供）

2024/02/13 16:57

〔記者許國楨／台中報導〕2019年一群成功嶺阿兵哥搭小黃，在台中南屯區田邊小路「壘殘」並大喊「阿北出事了」，影片瞬間爆紅成為網路金句，而一輛俗稱「大鴨」的豐田休旅車前天又在同地點出事倒栽蔥，警方獲報趕往聞到阿伯駕駛渾身酒味，原來是酒後開車不慎導致，雖未受傷，但酒測值明顯超標，依公共危險罪嫌送辦。

4名自成功嶺放假的阿兵哥，當年為了趕搭高鐵坐到一輛小黃，運將無懼小路加速結果直接開進上述田裡，阿兵哥無奈直呼：「阿北～出事了啦阿北」，影片爆紅後成為網路金句，尤其是接下來也有民眾在該處壘殘，幸好都未傳出重大傷重，除網友以「阿北又又又出事了！」註解，還延伸出成各種流行語創下討論高峰。

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第四分局春社派出所前天又接獲民眾報案，稱一輛轎車半車身卡在田裡動彈不得需協助，員警馬上聯想到轄內同安南巷周邊因路幅狹小，四周均是稻田，過往即常有民眾駕車不慎掉落田裡紀錄，立刻驅車前往，果不其然在上址發現轎車倒栽蔥插在田裡，而62歲陳姓駕駛卻異想天開緊催油門企圖脫困。

只是員警一靠近陳男，即聞到其身上散發濃濃酒味，陳男尷尬地未否認酒後駕車，原來陳男中午時段參加同學會結束後欲返回北部，因不熟悉路況使用手機導航，未料行徑路線越來越偏僻，加上有幾分醉意，一不小心就駛落近一米深田裡，雖然身上毫髮無傷，但車輛動彈不得瞬間也嚇醒了。

陳男自知酒駕違法，再得知事發位置周邊道路路幅狹小，會車不易，先前即有多位阿北駕車不慎跌落田裡的事故，因此被稱為「出事了阿北」地點，哭笑不得苦求通融，惟經酒測值高達0.72毫克，明顯超過法定標準值，員警除協助聯繫拖吊業者，也將全案依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

事故發生在「阿北出事了」爆笑片同地點。（警方提供）

警方協助聯繫拖吊業者。（警方提供）

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