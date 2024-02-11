遊客爬上武陵農場櫻花樹拍照太誇張 場方：依國家公園法開罰

穿紅衣的女子爬上武陵農場的櫻花樹上，友人則在樹下為其拍照。（擷取自武陵農場臉書）

2024/02/11 15:48

〔記者歐素美／台中報導〕目前正值武陵農場櫻花季，不料，竟有遊客昨（10）日爬到櫻花樹上拍照，武陵農場昨在臉書發文譴責：「學猴子爬樹並沒有比較厲害，為啥一定要侵犯到櫻花樹呢？」武陵農場副場長常方麒今（11）日表示，依「國家公園法」規定，採折花木第一次罰1500元，第二次罰3000元，希望遊客不要觸法，並呼籲遊客若看到其他人的違法行為，應出面制止，共同維護賞花環境。

武陵農場櫻花季採總量管制，但每年仍吸引許多遊客前往賞花，也有民眾選擇到武陵農場過年。不料，昨天有遊客拍下1名穿紅衣的女子竟爬上櫻花樹，坐在枝幹上擺拍， 另一名女性友人則在樹下為其拍照。

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武陵農場昨在臉書發文：「嚴厲譴責～爬樹上拍照很好看嗎？學猴子爬樹並沒有比較厲害，為啥一定要侵犯到櫻花樹呢？」呼籲大家到武陵欣賞櫻花，拍照不要拉枝條更不要爬上樹。武陵農場強調：「這些動作都太誇張了！小編看到會制止，若其他遊客們有看到也幫幫農場勸阻一下。」

大批網友紛留言：「太誇張了！我們拍照都捨不得小碰一下也！還沒爬上去就開（始）制止了，竟然還能坐在上面拍照，這是不是該肉搜呀！」還有人說：「直接公布正面照啦⋯真是沒水準，台灣人的臉都被她丟光了。」

武陵農場副場長常方麒今天表示，爬到樹上拍照不但容易破壞櫻花樹，也可能因為樹枝斷裂跌落受傷，依「國家公園法」規定，採折花木第一次罰1500元，第二次罰3000元，希望遊客不要觸法，看到其他人有這種行為，也應出面制止，共同維護賞花環境。

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