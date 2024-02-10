桃園惡火3移工魂斷異鄉！疑2樓煮晚餐釀禍 3樓出租套房狂燒

桃園市大園區中山北路1棟3樓透天厝大火，造成3名移工不幸身亡。（記者李容萍翻

2024/02/10 23:02

〔記者李容萍／桃園報導〕大年初一惡火，3名移工命喪異鄉！桃園市大園區中山北路1棟3樓透天厝今天下午失火，移工1女1男倒在3樓後方房間已失去呼吸心跳，送醫仍不幸不治，另1名女移工已成焦屍陳屍3樓樓梯旁。火警疑因租住2樓的邱姓新住民太太準備晚餐不慎釀災，詳細原因仍待調查釐清。

據了解，這場火警下午4點多，從透天厝2樓起火，火勢來得猛又急，當時鄰居協助以滅火器滅火，還冒險進入2樓，救出行動不便的邱姓女房客。桃園市消防局第三大隊大園分隊出動消防人員55名及消防車18輛、救護車6輛到場搶救，火勢撲滅後，消防人員在3樓樓梯旁尋獲1具女性焦屍，在3樓後方房間內發現失去生命跡象的1男1女，2送醫搶救仍不幸不治；住在2樓的邱女被帶回警所偵訊。

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住在附近的女房東聞訊自家「火燒厝」，到場怒氣沖沖地說，2樓租給林姓榮民與邱姓印尼籍新住民夫婦至少20年，去年他們就曾因為插功率太高的暖氣，造成2樓爆炸火警，當時就告知希望對方能搬走，讓她修屋，未料，2人拒搬還說每月都有繳6500元房租、要老死在此，雙方已無簽訂租約也趕不走他們，當時曾協助更換過電線管路，沒想到竟然再度發生火警。

女房東也說明，3樓出租給附近的印尼小吃店，小吃店再將轉租給外籍移工，她連裡面住幾個人都不清楚，不過小吃店每月按時繳納4000元房租，因此她也沒多過問，沒想到會發生火警死亡事件，讓她不知如何是好。

協助火警善後的桃園市議員游吾和提到，起火的2樓房客夫妻，是里辦公室與議員辦公室長期關懷對象，過年前，里辦公室才送冬令救濟物資給這對夫婦。他轉述，邱女自行逃下樓時曾告知，她準備要煮飯時，插頭才剛插上去的時候發生爆炸，起火燃燒，但詳細火警原因仍待調查釐清。

3樓透天厝失火，火勢猛烈。（記者李容萍翻

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