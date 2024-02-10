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爸媽大年初一屋外拜拜 一轉頭驚見屋內失火36歲兒逃生不及慘遭燒死

爸媽大年初一在屋外拜拜，一轉頭驚見屋內失火，36歲兒子疑遭重物壓住逃生不及葬身火窟。（記者洪美秀翻攝）

爸媽大年初一在屋外拜拜，一轉頭驚見屋內失火，36歲兒子疑遭重物壓住逃生不及葬身火窟。（記者洪美秀翻攝）

2024/02/10 13:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣今年大年初一很不平靜，清晨就發生2起死亡火警，其中1件發生在關西鎮南新里的3層樓建築物，今天清晨近6點突然竄出火苗，造成36歲謝姓男子逃生不及身亡。據了解，謝姓一家三口住在一起，謝男的爸媽因大年初一一早就到屋外拜拜，沒想到屋內竟發生火警，曾試圖打電話叫兒子快逃出屋外，但兒子無回應，結果被發現時已遭雜物壓住葬身火窟。

新竹縣消防局今天清晨5點55分獲報關西鎮南新里新城地區發生住宅火警案，立刻派遣關西、橫山、新埔、竹東、芎林及第三大隊共12車31人前往搶救，抵達現場時3層樓建築物全面燃燒，屋內不斷竄出熊熊火光與濃濃黑煙，消防人員出動4水線撲滅火勢。

據了解，該戶人家為一家三口，當時屋主夫妻因為大年初一到屋外拜拜，沒想到轉頭發現住家2樓竟然起火，火勢一發不可收拾，1樓跟3樓也竄出火勢。由於兒子還在3樓房間，兩夫妻急忙打電話要兒子逃生，但兒子都沒有回應，因此趕緊打119請求協助。

消防人員到場時趕緊撲滅火勢，並清查屋內情形，今天早上8點46分消防人員在火場房間內發現1名受困者被雜物壓住，男子被發現時雖有用紙箱遮掩，但人已無呼吸心跳，明顯死亡，家屬獲悉後悲慟不已，沒想到竟會發生這樣的憾事。

新竹縣關西鎮謝姓屋主的36歲兒子疑遭重物壓住逃生不及葬身火窟。（記者洪美秀翻攝）

新竹縣關西鎮謝姓屋主的36歲兒子疑遭重物壓住逃生不及葬身火窟。（記者洪美秀翻攝）

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