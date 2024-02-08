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台南六甲瓦斯外洩！菜市場路面冒泡泡 封鎖灑水幸無擴大

台南市六甲菜市場附近路面，今日上午出現地面冒泡及隆起，散發出陣陣瓦斯味，警消獲報馳扺現場封鎖灑水。（台南市警局提供）

台南市六甲菜市場附近路面，今日上午出現地面冒泡及隆起，散發出陣陣瓦斯味，警消獲報馳扺現場封鎖灑水。（台南市警局提供）

2024/02/08 12:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市六甲菜市場今（8）日上午出現路口地面冒泡及隆起，而且還散發出陣陣瓦斯味，疑似地下管線瓦斯外洩，警消獲報立刻封鎖灑水，禁止人車通行，瓦斯公司也緊急派人關閉閥門，經儀器檢測確定無虞，約上午9點左右解除狀況，並恢復道路通行，幸好虛驚一場。

台南市警局麻豆分局指出，今天上午8時許接獲報案，六甲菜市場前中山路、中正路口出現異狀，路口地面冒泡及隆起，且散發陣陣瓦斯味，疑似地下管線瓦斯外洩，消防局立刻派出2輛消防車馳扺現場，立即拉出水線灑水，警方同時也封鎖現場與實施交通管制，管制人車及火源使用。

瓦斯公司亦緊急派人到場關閉閥門，會勘確認道路底下有管線通過，關閉源頭開關後，泡泡情形就消失了，經儀器檢測值為零，約於上午9時9分解除狀況；至於瓦斯外洩原因，尚待瓦斯公司進一步查明，若需要維修就馬上處理。

據了解，由於位在六甲市場附近，今天早上曾下過雨，些微雨勢過歇後，就被民眾發現路面莫明「冒泡泡」散發異味，讓不少路人及店家「被嚇到」，幸好未發生意外，讓民眾虛驚一場。六甲區公所也已通報相關單位，進一步後續安全檢測與維護。

台南市六甲菜市場附近路面，今日上午出現地面冒泡及隆起，警消封鎖現場管制。（台南市警局提供）

台南市六甲菜市場附近路面，今日上午出現地面冒泡及隆起，警消封鎖現場管制。（台南市警局提供）

台南市六甲菜市場附近路面，今日上午出現地面冒泡及隆起，警消封鎖現場管制。（台南市警局提供）

台南市六甲菜市場附近路面，今日上午出現地面冒泡及隆起，警消封鎖現場管制。（台南市警局提供）

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