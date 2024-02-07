落網車手身上有一包毒咖啡包 士林警破獲毒品分裝廠

警方將許等3嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/07 15:07

〔記者王冠仁／台北報導〕52歲許姓油漆工缺錢花用，他找來29歲洪姓、31歲葉姓友人共組販毒集團，他們將販毒據點藏身在新北市三重區一處民宅，專門將K他命分裝成毒咖啡包，再透過通訊軟體讓買家前來購買。警方逮到一名車手，在其身上查獲一包毒咖啡包，警方溯源追查，循線逮到許等3人以及5名上門購毒的買家，將他們全部依毒品罪嫌送辦。

北市警士林分局後港所偵辦一件詐欺案時，在車手身上起獲毒咖啡包，警方根據該名落網車手的通聯展開溯源追查，發現毒品咖啡包來自許嫌的販毒集團。

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警方布線追查，發現許嫌等人將毒品分裝廠與販毒據點結合，且設置在新北三重一處民宅內。而該民宅平時出入混雜，外牆上還裝設多支監視器鏡頭，明顯「有鬼」。

警方長期跟監埋伏，掌握許、洪、葉的行蹤後，本月2日循線登門查緝，警方當場逮捕許等3人，以及5名前來購毒的買家，並在現場查扣K他命10小包、毒咖啡包20包及磅秤、K盤、毒品分裝袋等證物。

據了解，許、洪、葉落網後，否認販毒，還推說不知道為什麼現場會有毒品；但警方透過上門購毒的買家，發現他們以每包350元至400元的價格，對外販售毒咖啡包。

警方最後將他們依毒品罪嫌送辦，同時將深入追查毒品來源。

警方在現場逮到5名上門購毒的買家。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣K他命與毒咖啡包。（記者王冠仁翻攝）

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