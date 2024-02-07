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首頁　>　社會

1支手交出來！19歲雙煞寵物店斷人右臂 判11年

張男與陳男壓制林姓店員後持刀狠砍右手前臂。（民眾提供）

張男與陳男壓制林姓店員後持刀狠砍右手前臂。（民眾提供）

2024/02/07 14:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市一家寵物店林姓員工疑似與他人發生糾紛，對方找來男子張智勛、陳煜凱前去報復，二人先到寵物店佯裝要買狗，再以服務態度不佳為由攻擊林男，並大喊：「一隻手交出來！」2男以柴刀剁下林男右手前臂，凶殘手法宛如「黑幫式行刑」。該案彰化地院審理終結，兩人均因殺人未遂被判處11年徒刑。

判決書指出，張智勛（19歲）與陳煜凱（19歲）與被害的林姓員工素不相識，兩人先前往該寵物店詢問買狗一事，並以服務態度不佳為由，故意與該店的林男發生爭執，在去年6月25日晚間，張、陳二人再次前往寵物店，一見到林男隨即拿出辣椒水、辣椒槍對其臉部噴灑，接著張男手持一把柴刀，朝林男身上揮砍，陳男則拿出鐵鎚，朝林男頭部猛擊，過程中張、陳大喊：「一隻手交出來！」。

林男頭部受到重創，立刻失去意識，張男將其右手壓制，並指示陳男手持柴刀，將林男右手前臂剁斷。二人行凶後，陳男走出店外撥打手機，隨後又刪除通話紀錄並重置手機，直接湮滅證據，警方透過科技還原也無法找出教唆殺人的「藏鏡人」，而被害人右手前臂已遭截肢，造成休克、顱骨骨折等重傷害，送醫搶救雖保住性命，但手臂已無法接回。

張、陳行兇後，由張留在現場，神情輕鬆幫林男止血，為圖減輕罪責還打電話至警察局表示砍人致對方受傷。

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