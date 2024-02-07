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戰堂吳亦凡貼網聚賭？撒K粉？ 北市警追查陳零九、阿滴

張嫌（左1），陳零九（右2），丁特（後方中），丁特右邊阿滴。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

張嫌（左1），陳零九（右2），丁特（後方中），丁特右邊阿滴。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

2024/02/07 13:17

〔記者劉慶侯／台北報導〕被外界稱為「戰堂吳亦凡」的張姓男子，因涉嫌利用挖幣礦場吸金詐騙遭警方逮捕。北市刑大在清查張嫌交往關係時，意外發現張嫌在臉書上的照片中，有一張是玩德州撲克的照片，參與者竟然是歌手陳零九、實況玩家「丁特」，還有教英文的網紅「阿滴」。此外他還有一張疑是撒K粉。眾人是否涉嫌參與賭博與毒趴，警方將深入清查。

警方表示，長相帥氣的張男是名「黑二代」，他的父親曾為竹聯幫戰堂堂主，因涉及多起暴力討債及酒店圍事，和毆打「本土綜藝天王」吳宗憲，於2008年被警方逮捕。和父親關係非常好的張嫌，因長期受父親影響，再加上親友加持，近年迅速在戰堂展露頭角，成為竹聯幫中堅分子。

北市刑大偵四隊，是在清查張嫌背景時，發現對方經常喜歡在臉書張貼各種吃喝玩樂照片。其中，有張照片是張嫌與知名歌手陳零九、天堂手游實況主丁特，以及教英文的網紅阿滴。他還特別標註：「最近迷上了撲克，這裡沒有輸贏、只有消遣…」，顯然玩的相當快樂。

此外，還有一張「有點模糊」的照片，是張嫌與另兩名不詳男子，疑似在KTV包廂撒不明粉末，神態看似非常興奮模樣，讓警方懷疑是毒趴。

警方訊問中，張嫌落網表示「只是純娛樂」，並沒有真的賭錢。但檢警仍將進行清查過濾。

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