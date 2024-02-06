為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

酷似巧克力糖！高雄警查獲「毒梅錠」 他竟扯超商就能買到

新興毒品「毒梅錠」酷似巧克力糖果。（民眾提供）

新興毒品「毒梅錠」酷似巧克力糖果。（民眾提供）

2024/02/06 22:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄24歲黃姓男子攜帶新興毒品「毒梅錠」，外表頗像包裝稍舊的巧克力糖果，讓警方不易在第一時間察覺，新興分局攔查一輛違停紅線的轎車時，意外破獲「毒梅錠」7顆，重約8.72公克，除將黃嫌移送高雄地檢署偵辦，並持續溯源追查毒品來源。

新興分局今指出，前金分駐所員警於前日執行巡邏勤務時，行經前金區中正四路與瑞源路口時，發現一輛自小客車違停於紅線處，上前攔查時，眼尖員警發現駕駛黃姓男子（24歲）攜帶一罐包裝稍舊的巧克力塑膠罐，惟內容物卻不是熟知的巧克力糖果，而是混和型毒品「毒梅錠」，隨即將黃男依毒品危害防制條例逮捕送辦。

   員警詢問黃男內容物時，他竟一度稱朋友在超商買的，企圖混淆視聽，經過員警以毒品檢測試劑檢測，結果呈現第二級毒品陽性反應，當場遭警逮捕偵辦，並查扣「毒梅錠」7顆，訊後將他移送法辦。

  新興分局表示，因為新型態毒品包裝精美，又偽裝成常見的零食糖果，如軟糖、梅片（錠）及巧克力等，讓人無法在第一時間察覺，警方呼籲民眾切勿食用來路不明或成分不明的食品，以免惹毒上身，如發現相關新型態毒品流竄，應主動撥打110報案。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

高雄新興分局查獲「毒梅錠」的新興毒品。（民眾提供）

高雄新興分局查獲「毒梅錠」的新興毒品。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
懶人草本茶減肥最安全？不肖廠商加「這個」讓你越吃越「毒」
2023/09/05 12:35

懶人草本茶減肥最安全？不肖廠商加「這個」讓你越吃越「毒」
三級毒品喵喵 嚴重會致死
2023/09/04 05:30

三級毒品喵喵 嚴重會致死

電信合併超無感？網速、收訊一次破解
警抄弘仁會販毒網 飛行者巧克力現形
2023/04/23 05:30

警抄弘仁會販毒網 飛行者巧克力現形
亞運金牌國手崩壞！持54顆毒梅錠遭判刑
2020/02/24 11:56

亞運金牌國手崩壞！持54顆毒梅錠遭判刑
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播