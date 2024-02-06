酷似巧克力糖！高雄警查獲「毒梅錠」 他竟扯超商就能買到

新興毒品「毒梅錠」酷似巧克力糖果。（民眾提供）

2024/02/06 22:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄24歲黃姓男子攜帶新興毒品「毒梅錠」，外表頗像包裝稍舊的巧克力糖果，讓警方不易在第一時間察覺，新興分局攔查一輛違停紅線的轎車時，意外破獲「毒梅錠」7顆，重約8.72公克，除將黃嫌移送高雄地檢署偵辦，並持續溯源追查毒品來源。

新興分局今指出，前金分駐所員警於前日執行巡邏勤務時，行經前金區中正四路與瑞源路口時，發現一輛自小客車違停於紅線處，上前攔查時，眼尖員警發現駕駛黃姓男子（24歲）攜帶一罐包裝稍舊的巧克力塑膠罐，惟內容物卻不是熟知的巧克力糖果，而是混和型毒品「毒梅錠」，隨即將黃男依毒品危害防制條例逮捕送辦。

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員警詢問黃男內容物時，他竟一度稱朋友在超商買的，企圖混淆視聽，經過員警以毒品檢測試劑檢測，結果呈現第二級毒品陽性反應，當場遭警逮捕偵辦，並查扣「毒梅錠」7顆，訊後將他移送法辦。

新興分局表示，因為新型態毒品包裝精美，又偽裝成常見的零食糖果，如軟糖、梅片（錠）及巧克力等，讓人無法在第一時間察覺，警方呼籲民眾切勿食用來路不明或成分不明的食品，以免惹毒上身，如發現相關新型態毒品流竄，應主動撥打110報案。

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高雄新興分局查獲「毒梅錠」的新興毒品。（民眾提供）

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