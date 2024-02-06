陳致中獲准假釋今日出監 矯正署說話了⋯⋯

前高雄市議員陳致中（中）聲請假釋獲准。（資料照，記者李惠洲攝）

2024/02/06 18:51

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高雄二監接獲公文 陳致中預計今晚7點獲釋

〔記者吳政峰／台北報導〕前高雄市議員陳致中涉犯洗錢、偽證等罪，被判刑1年2月確定，2023年發監執行，由於在獄中表現良好，且刑期過半，日前獲准提報假釋，高等法院6日裁准，據悉，陳致中已在辦理出監手續，矯正署表示，歲末年終，為落實人道關懷，依例加速審核假釋。

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陳致中捲入父親、前總統陳水扁的洗錢、偽證等案，2023年被判刑1年2月確定，同年5月11日進入高雄第二監獄服刑，其中偽證罪的3月刑已執行完畢，加上在獄中表現良好，刑期也過半，符合提報假釋門檻，雄二監首次替他提報假釋，高院6日裁准。

據悉，雄二監已於今晚5點半收到釋票，正在辦理出監手續，要發還零用金、作業金等款項，時程約1到2個小時，而因與陳致中同批獲准假釋的尚有其他收容人，雄二監要等整批人作業完成後，才會一起釋放，故陳致中最遲將於今晚8點出獄。

矯正署表示，歲末年終，佳節思親，闔家團圓誠屬高牆內受刑人心中最企盼的願望，為落實人道關懷，援例加速審核假釋，由檢察機關聲請保護管束裁定，並核發釋放命令。

矯正署統計2023年12月份至2024年2月份許可假釋者有1061名，其中人數最多為台中監獄106人、其次為台北監獄73人及彰化監獄50人，各矯正機關於收到檢察官保護管束命令後，依法辦理釋放手續，期盼獲准假釋重返社會的更生人，能與家人共享天倫，並在親情感召下，保持善良品性，成為守法的好國民。

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