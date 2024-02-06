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前高市議員陳乃靜收購郭台銘連署書遭起訴 檢建請從重量刑

前高市議員陳乃靜被依違反總統、副總統選罷法起訴。（資料照）

前高市議員陳乃靜被依違反總統、副總統選罷法起訴。（資料照）

2024/02/06 15:58

〔記者蘇福男／高雄報導〕前高市議員陳乃靜此次立委選舉擔任郭倍宏後援會總會長，涉嫌指示2名陳姓男子，以每份500元價碼，向民眾收購鴻海集團創辦人郭台銘總統參選連署書共6040份，發出300多萬賄款，高雄地檢署今（6）日偵結，依違反總統、副總統選罷法將陳等8人起訴，建請法院對陳乃靜從重量刑，另7名共犯宣告緩刑。

陳乃靜2002年以無黨籍當選高市議員，後來未爭取連任，由於為人海派、基層實力雄厚，此次立委選舉擔任郭倍宏喜樂島聯盟後援總會長。

郭台銘去年參選總統期間，連署書接連被查出涉賄，10月底雄檢展開大動作選前查賄，兵分6路帶回19名相關被告及證人，包含時任民進黨高雄黨部執委曾睿涵和民進黨全國黨代表李榮盛，曾以30萬元交保，李則聲押獲准。

雄檢指出，黑金專組主任檢察官劉俊良、檢察官陳麗琇訊問相關被告、證人並檢視相關證物後，發現陳乃靜和另2名陳男以每份500元向不特定民眾蒐購連署書，清查去年9月底至10月間至少已蒐購上千份，因此向法院聲請羈押3人獲准。

陳乃靜遭收押後，郭倍宏多次以司法迫害、檢調違法搜索等理由聲援陳，但檢方不為所動，還向法院聲請延押，檢方後續偵辦發現，陳乃靜以每份500元價格，向樁腳、後援會成員收購連署書，總計收購6040份，發出金額超過300萬元，陳雖否認犯行，但檢察官認定犯罪事證明確，今日偵結將他和另7名共犯提起公訴。

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