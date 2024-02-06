傳經濟出現問題 澎湖有士官輕生

傳出輕生的士官座車，失蹤前最後出現在興仁。（澎湖交通觀察日誌提供）

2024/02/06 13:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕自去年起澎湖接連發生軍士官輕生案件，今（6）日在菜園納骨塔發現停放一輛白色轎車，駕駛座上人員已明顯死亡，經查為服役於澎湖菜園光華營區的1名士官，這也是自去年起第3起澎湖軍士官輕生案例，都與財務管理不善有關，軍方應加強財務管理教育。

根據了解，5日澎湖各臉書社團就傳協尋啟示，尋找白色車主，因車主曾透露輕生念頭，車輛最後出現的地點，在馬公市興仁里附近，今天上午8點多，被軍方人員發現車輛停放在菜園納骨塔附近，一名男子倒臥在駕駛座，發現時已無呼吸心跳，遺體送往菊島福園冰存，等待檢警相驗。

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由於年關將近，家住高雄的士官，傳出經濟出現問題，5日打電話回家，向家人說了一些他很痛苦的話之後失聯，打手機也不接。家人向高雄警方報案，高雄警方通報澎湖縣警局，並轉知軍方單位處理。軍警獲知這名士官是駕駛一輛白色轎車，立即在澎湖本島各地全面搜尋。今日上午8點多，軍方人員在菜園光華營區附近的菜園生命園區內，發現這名士官，但他已經死亡。

這起士官輕生案，是自去年起第3起案件，輕生原因疑似財務管理不善所致，外傳有高利貸集團介入，透過軍中同僚介紹，用手機進行線上博弈、職棒簽賭等，讓這批涉世未深、領固定薪水的年輕服役子弟沉淪賭博之中，最後因債台高築，才會走上輕生之路。

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