徵家庭代工耍詐！ 掛假車牌四處收簿 狡猾詐團4人就逮

警方查扣的贓證物。（警方提供）

2024/02/05 20:08

〔記者許國楨／台中報導〕一個以蕭姓男子為首的犯罪集團，涉嫌以家庭代工為幌子向被害人騙取存簿、金融卡，再駕駛懸掛假車牌轎車四處收簿，提供給上游機房做為人頭戶行騙匯款後，再由其他擔任車手成員提領贓款，刑事局中打獲報追查收網，循線逮捕蕭男等涉案4人，訊後依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局中打第二隊日前透過「情資研析中心」分析報案資料，發現方姓民眾等5人，遭歹徒以從事家庭代工可以領取補助款為由詐騙，去年底陸續寄出名下金融帳戶金融卡及密碼，而被害人在帳戶遭警示後始驚覺遭詐騙，經報請嘉義地檢署檢察官黃天儀指揮後，與嘉義縣刑大共組專案小組偵辦，鎖定33歲蕭姓男子涉嫌重大。

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專案小組調查發現，以蕭男為首的取簿集團，在被害人寄送提款卡、存簿到超商後，由蕭駕駛一輛本田轎車前往領取，期間會更換偽造及註銷車牌懸掛，並刻意橫跨縣市至超商領取被害人寄出之金融卡，以規避查緝，待蕭男取得存簿後，由上游詐團以購物解除分期、假中獎等話術，詐騙民眾匯款到蕭男取得的人頭簿內。

此時蕭男集團內擔任車手的其他成員，再以金融卡至ATM提領被害人遭詐騙款項，至少有7人受害，被騙金額破百萬元，案經警方蒐證完備，持搜索票及拘票，拘提蕭嫌等4人到案，並查扣21萬多元贓款及手機、筆電、提款卡、註銷車牌等贓證物，訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方將蕭男等4人送辦。（警方提供）（記者許國楨攝）

收簿車手集團犯案流程圖。（警方提供）

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