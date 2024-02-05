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替寶和會槍手辦理增加接見案外案 黃國昌告陳明文誣告不起訴

台北地檢署查無陳明文勾結寶和會的事證，認定無誣告犯意，今將陳不起訴。（資料照）

台北地檢署查無陳明文勾結寶和會的事證，認定無誣告犯意，今將陳不起訴。（資料照）

2024/02/05 13:30

〔記者錢利忠／台北報導〕黃國昌前年在臉書揭露，前立委陳明文曾替竹聯幫「寶和會」槍手辦理「增加接見」，事後他卻被陳明文控告妨害名譽；陳明文當時強調，提告是為了證明他與犯罪分子沒任何關係與勾結，希望黃國昌主動澄清錯誤言論，後來黃獲不起訴確定，反控陳誣告；台北地檢署查無陳勾結寶和會的事證，認定陳無誣告犯意，今將陳不起訴。

此案起源於網紅館長陳之漢3年多前遭槍擊案，2020年8月28日凌晨2時許，館長在新北市被槍手劉丞浩開3槍，送醫後撿回一命，劉行兇後主動投案，館長則委任黃國昌為告訴代理人，揚言揪出影武者，最終，檢警查出該槍擊案來自竹聯幫和堂寶和會指使。

2021年5月5日，當時為立委的陳明文在臉書分享他與館長的合照，寫上「有誤解就當面溝通，說清楚講明白，其實大家目標都是一致，共同打組織犯罪」等字句；黃國昌則截圖指「如果今天陳明文要消費這張照片，我只有兩個簡單的問題：1.請問陳明文，幫忙寶和會辦的「選民服務」，那位選民是哪位大哥？2.請問陳明文，與金融重犯鍾文智是什麼關係？與寶和會老大邵柏傑又是什麼關係？」

之後，黃國昌接續爆料「黑幫老大可以在小弟開完槍、扛責入監後，找立法委員、找金融重犯幫忙請託辦理特見、增見...對，我在說的暴力組織就是寶和會、就是立委陳明文...」等內容。陳明文認為黃國昌所述不實，控告黃加重誹謗；黃則在檢方予以不起訴確定後，反控陳誣告。

檢方查出，寶和會槍手陶彥誠曾於2019年犯下內湖槍擊案，2020年8月7日及9月2日，陳明文辦公室傳真北監辦理特別接見；2020年8月之前，另透過鍾文智致電請託獄方增加接見。此外，2018年7月19日，寶和會槍手黃啟文因槍擊台北市廢土公會前理事長王國振入獄期間，陳也曾安排辦理增加接見。

檢方認為，黃國昌揭露的內容有依據，用字雖使陳明文不快，但目的是喚醒大眾正視黑幫問題，認定黃不構成妨害名譽，黃不起訴確定後，反控陳明文誣告，檢方傳喚曾增見槍手的10人作證，均證稱是透過邵柏傑及寶和會組長「強哥」劉志強安排；向獄方辦理增見一事，陳明文則稱是他的楊姓女助理負責；楊女證稱，辦理增見的案子是地方服務處轉來，不需請示陳明文，由她蓋章即可送出。

檢方查無陳明文結識寶和會等黑幫人士的事證，認定陳明文當初控告黃國昌妨害名譽，其主觀上無誣告犯意，認定陳涉誣告的罪證不足。

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