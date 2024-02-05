男闖紅燈遇警拒停衝進桃園夜市撞壞多台娃娃機 酒測值破1如爛醉

37歲鄒男酒駕遇警攔檢拒停，失控撞進桃園夜市，波及夾娃娃機店家、路邊停放機車，多台機台被撞爛。（擷取自臉書社團桃園爆報）

2024/02/05 11:42

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕37歲鄒姓男子今天凌晨3點多，駕駛休旅車行經桃園區桃園夜市附近，因闖紅燈被警方攔查，鄒男拒停且催油門加速逃逸，失控撞進桃園夜市，夾娃娃機店家遭受波及，多台機器被撞爛，鄒男酒測值高達1.05MG/L，幾乎是爛醉程度，隨即被警方依公共危險帶回偵辦，清查除了夾娃娃機台，另有4輛機車、1輛汽車受損。

警方說明，桃園警分局武陵派出所警員林佑叡及沈威志巡邏時，於桃園區三民路與民生路口，發現1輛自小客高速紅燈左轉，隨即鳴警笛並以廣播器指示停車受檢，但駕駛未停車且加速逃逸，即使擦撞路旁車輛後仍繼續逃逸，已對其他用路人生命安全造成威脅，考量市區道路狹小，員警不敢大意，僅保持距離在後尾隨並呼叫支援，該車行駛至桃園夜市、北埔路70號前欲轉彎時，不慎撞擊路旁車輛再撞進娃娃機店，員警立即上前查看，車內鄒男並未受傷，員警喝令他下車配合盤查但鄒男拒絕，員警便以強制力將他拉下車控制，經送往醫院抽血檢驗酒測值達1.05MG/L，已嚴重超標，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。

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撞擊當時為凌晨3點多，鄒男接連撞上夾娃娃機、路邊停放機車，現場滿目瘡痍、碎片四散，店家、住戶也被巨大撞擊聲驚嚇，連忙跑出查看發生什麼事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

37歲鄒男酒駕遇警攔檢拒停，失控撞進桃園夜市，波及夾娃娃機店家、路邊停放機車，多台機台被撞爛。（記者鄭淑婷翻攝）

37歲鄒男酒駕遇警攔檢拒停，失控撞進桃園夜市，波及夾娃娃機店家、路邊停放機車，多台機台被撞爛。（記者鄭淑婷翻攝）

37歲鄒男酒駕遇警攔檢拒停，失控撞進桃園夜市，波及夾娃娃機店家、路邊停放機車，多台機台被撞爛。（擷取自臉書社團桃園爆報）

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