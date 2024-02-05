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2歲女童深夜洗完澡突抽搐發紫 路口攔警車火速送醫救命

2歲女童深夜洗完澡突抽搐發紫，父親抱著昏睡的女兒路口攔警車，員警火速送醫救回女童一命。（圖由民眾提供）

2歲女童深夜洗完澡突抽搐發紫，父親抱著昏睡的女兒路口攔警車，員警火速送醫救回女童一命。（圖由民眾提供）

2024/02/05 09:19

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市一對王姓夫妻前天深夜1時許，幫2歲女兒洗完澡後，發現女兒突然身體抽搐、翻白眼，身體漸漸退去血色，心急如焚地等待救護車時，突見巡邏警車經過，趕緊揮手求助，警車在2分鐘內火速將女童送至醫院，所幸經搶救治療後恢復心跳、平安無事。

據了解，王姓夫婦當日發現孩子身體異樣隨即撥打119後，抱著孩子在住所外等待救護車過程，恰巧發現巡經裕誠路上的龍華所員警曾子為、莊承翰、何岳峰，趕緊不斷揮手求助。

員警見民眾慌張揮手便上前詢問，一聽見孩童抽蓄後便兩眼翻白、膚色漸紫，立即請夫婦抱著女童坐上車，火速鳴笛開道直奔醫院，在沿途民眾配合讓道下，原先 需要10分鐘的路程，在短短2分鐘就抵達鄰近醫院，順利讓女童獲得及時治療。

員警後續關懷了解，女童經院方判斷當時疑似因熱筋攣，出現四肢抽搐、腦部缺氧等症狀，所幸在黃金急救時間內就診，才得以順利搶救回來，王姓夫婦事後對警方及時的救援，表達萬分感謝。

鼓山警分局長陳奕良呼籲，民眾如有緊急就醫情形，建議先撥打119通知救護人員到場，才能在最佳治療時間獲得醫療協助，遇有突發狀況，亦可撥打報案電話110請求警方到場協助。

2歲女童深夜洗完澡突抽搐發紫，父親抱著昏睡的女兒路口攔警車，員警火速送醫救回女童一命。（圖由民眾提供）

2歲女童深夜洗完澡突抽搐發紫，父親抱著昏睡的女兒路口攔警車，員警火速送醫救回女童一命。（圖由民眾提供）

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