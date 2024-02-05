半夜想到北海岸吃肉粽 3女乘車疑過彎不慎翻落邊坡

受困民眾在消防隊員的協助下，回到路面上，成功脫困。（記者吳昇儒翻攝）

2024/02/05 06:22

〔記者吳昇儒／基隆報導〕范姓女子今日凌晨0時28分駕車載著兩名女性友人想到新北市石門區購買肉粽，行經基隆市北濱公路安中橋附近時，疑過彎不慎打滑，連人帶車翻落山坡，趕緊向119求援。消防隊員迅速抵達現場，確認車內3名女子意識清楚，且能行走後，利用雙節梯、繩索將3人救起，幸無生命危險。車輛翻覆原因，則待警方進一步調查釐清。

基隆市消防局派遣中山、安樂等分隊共6台消防車、2台救護車及18名消防員前往救援。

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現場指揮官安樂分隊小隊長葉世雄表示，抵達現場時發現有一輛黑色轎車翻落邊坡，初步確認車內3名年約2、30多歲女子意識清楚，待在車內待援，隨即利用雙節梯及繩索將3人陸續救出協助脫困。

救護人員初步檢視，3人有受到一些擦、挫傷，但無生命危險，後方兩名女乘客隨後搭乘救護車到醫院檢查並至治療傷勢，范姓女駕駛則表示自己無須就醫。

葉世雄表示，翻落邊坡的3人待在車內待援是正確的做法，因為不知道外面地形的情況下輕舉妄動，可能會導致車輛再次移動，造成更大的危害。

警方也於現場進行交通疏導，維護救援車輛順利進出，並派員進行採證，並調閱周邊監視器，釐清車輛翻覆至山坡下的原因。

范姓駕駛指出，她帶著朋友要去石門吃肉粽，卻在過彎時打滑，不慎翻落，但因為晃動會導致車子再往下滑，所以大家都不敢亂動。

救護人員給予跌落邊坡的民眾簡單的包紮，便檢視其有無其他傷勢。（記者吳昇儒翻攝）

消防隊員進入車內將人救出，並引導她拉著繩索，攀爬上到平面道路。（記者吳昇儒翻攝）

黑色轎車翻落邊坡。（記者吳昇儒翻攝）

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