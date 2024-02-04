為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「很想家人」韓裔老婦帶行李蹲坐分隔島 警助返家聯絡旅外兒

韓籍孫姓獨居老婦佳節思念旅居國外子女，帶行李蹲坐分隔島，暖警助她返家。（記者李容萍翻攝）

韓籍孫姓獨居老婦佳節思念旅居國外子女，帶行李蹲坐分隔島，暖警助她返家。（記者李容萍翻攝）

2024/02/04 22:40

〔記者李容萍／桃園報導〕獨居桃園市龍潭區的80歲韓國裔孫姓老婦人，在此年節前夕格外思念旅居南非的兒孫，昨晚攜帶行李欲前往龍潭區中豐路搭車到桃園國際機場，她因遺失鑰匙又疑似迷路、體力不支，蹲坐馬路分隔島、雙手顫抖向往來車輛招手，民眾見狀急報警處理，員警得知孫姓老婦人境遇、經聯繫她在南非的兒子得知母親現況，員警除提議對方速返台照料母親，也聯繫鎖匠協助孫姓老婦人開門回家。

龍潭警方表示，孫姓老婦人原在南韓出生長大，年輕時跟隨台籍丈夫嫁到台灣生活，她丈夫過世後，兒女都在南非工作，老婦人獨居龍潭，農曆春節前因思念遠在國外的兒女，才會帶著行李在中豐路欲搭車前往機場，因為晚上昏暗、視線不明，老婦人年紀大、體力不支，蹲坐在中豐路分隔島，向往來車輛招手，險象環生。

路過民眾發現孫姓老婦人在車水馬龍的分隔島招手，雙手不斷顫抖，緊握著一把雨傘、拖著行李箱，上前詢問發現孫姓老婦人口中喃喃說著「我很想家人，我想回家」，質疑老婦人可能迷路，緊急報案，聖亭派出所警員曾紀柱、徐逸明及鍾森威趕到現場，聯絡救護人員到場檢查身體，所幸並無大礙。

警員擔心孫姓老婦人在外危險，將她帶回派出所安置休息，老婦人告知在南非兒子的聯絡電話，員警接通老婦人在南非的兒子告知老婦人狀況，她兒子焦急詢問和表示擔心，員警表示，會幫助老婦人回家，但請她兒子要回台處理老母親，避免危險，她兒子答應和表達感謝。

韓籍孫姓獨居老婦佳節思念旅居國外子女，帶行李蹲坐分隔島，暖警助她返家。（記者李容萍翻攝）

韓籍孫姓獨居老婦佳節思念旅居國外子女，帶行李蹲坐分隔島，暖警助她返家。（記者李容萍翻攝）

韓籍孫姓獨居老婦佳節思念旅居國外子女，帶行李蹲坐分隔島，暖警助她返家。（記者李容萍翻攝）

韓籍孫姓獨居老婦佳節思念旅居國外子女，帶行李蹲坐分隔島，暖警助她返家。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
台中88歲嬤好猛！騎車狂繞5大行政區 原來是迷路了
2024/01/14 17:04

台中88歲嬤好猛！騎車狂繞5大行政區 原來是迷路了
迷途4小時累到恍神 她7-11前攔警車問：哪裡有超商？
2023/11/20 14:40

迷途4小時累到恍神 她7-11前攔警車問：哪裡有超商？

林書煒獻上愛的正能量 讓婆媳關係升溫
台南新化8旬婦失聯！傘當拐杖戴斗笠 曾到新市車站附近
2023/10/16 23:26

台南新化8旬婦失聯！傘當拐杖戴斗笠 曾到新市車站附近
高雄9旬老翁颱風天走失 警調監視器找到人了
2023/07/28 17:10

高雄9旬老翁颱風天走失 警調監視器找到人了
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播