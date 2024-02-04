不滿鄰居設監視器造成精神壓力 聲請拆除賠償遭駁
2024/02/04 14:30
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣李姓男子認為鄰居架設的監視器可拍到其住處門口，也能掌握到其作息動態、交友狀況等私人資訊，並帶給李男極大精神壓力，提出排除侵害之訴，要求鄰居拆監視器並給付1萬5000元精神慰撫金。但苗栗地院法官認為監視器拍攝畫面為公共區域，並未侵害李男私生活領域，雖拍攝李男違規騎車但相關行為民眾本可向警方檢舉，因此駁回李男聲請。
李男表示，鄰居架設的監視器以他為針對性、持續性拍攝目標，能掌握到其作息動態、交友狀況等私人資訊。
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李男鄰居則說，因住家門口常有菸蒂及垃圾，且所有車輛停放在自家對面路旁，為保護自家財產及防範宵小才會裝設監視器，且監視器為固定式、攝錄範圍屬公共道路，並不包括李男住處門口及其內部空間等等。
苗栗地院法官審理後認為，爭執的監視器主要攝錄範圍為李男鄰居住家門口及其前方往來道路，雖因雙方住處併鄰導致拍攝到李男住處前攤販招牌，但未拍攝到原告住處門口及其內部空間。
另外，該監視器可拍攝李男在道路上違規騎乘機車，並非李男私領域活動，且道路交通管理處罰條例明訂民眾可檢舉道路上違規行為，無法認李男隱私權受侵害。