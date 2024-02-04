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春節前傳憾事！台中派出所長中彈亡 分局調查釐清中

台中市第三警分局長謝有筆（中）今天凌晨說明案情。（警方提供）

台中市第三警分局長謝有筆（中）今天凌晨說明案情。（警方提供）

2024/02/04 09:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第三警分局勤工派出所所長裘景智昨晚10時許被發現在寢室內頭部中彈，送醫搶救仍因傷重身亡；分局今天凌晨表示，除深表遺憾，案發原因正調查釐清中，並全力配合家屬辦理後續事宜，同時也會對同仁進行心理諮商。

60年次裘員基層警員出身，曾擔任刑警，警大二年制行政系80期畢業，平時表現十分優異，特別是酒駕、毒品及通緝或是抓車手等項目屢建奇功，曾任副所長多年，去年3月才升任勤工派出所長，不到1年就傳出不幸，加上快過年竟發生憾事，同事都感到非常意外與遺憾。

三分局長謝有筆今天凌晨表示，經調閱監視器確認，裘所長原本預計擔服3日晚間10點至4日凌晨2時的酒駕取締勤務，出勤前9點48分至槍械室領槍彈後返回所長備勤室，疑似舉槍自戕，同仁發現後立即撥打119，通知救護人員到場，22時35分送往中山附醫急救，惟醫生於23時45分宣告急救無效。

據了解，三分局昨晚10點預定有區域酒駕擴大臨檢取締勤務，裘出勤前10分鐘入槍械室領槍，但直到出勤時間遲未現身，同仁查看才驚覺裘頭部中彈，警方目前已取得裘員手機，將解鎖調閱相關通聯紀錄及通訊軟體對話內容，查明裘員最近工作及身心狀況，並報請檢察官相驗釐清確切死因。

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