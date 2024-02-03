有遺憾的團圓！女護理師人間蒸發13年 他過年前助水流屍返家

板橋警分局尋人高手王閔南不放棄，找出吳女阿姨比對確認，總算讓在過年前，讓吳翁（藍衣者）捧回愛女骨灰，讓父女另類相逢。（記者吳仁捷翻攝）

2024/02/03 22:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕38歲吳姓護理師2010年失蹤，父親尋女多年，因年邁由法院宣告死亡撤尋，但新北市板橋警方尋人高手不放棄，從2010年底已收葬的水流屍個案中，比對出可能是同年11月失蹤的吳姓女子，聯繫上父親比對未果，找出吳女阿姨，比對DNA吻合，在農曆過年前，讓老翁領回愛女骨灰，完成另類團聚。

板橋警方調查，2010年12月間，板橋區江子翠河濱公園新北橋下往河岸方向草叢，發現年約50餘歲，身高約150到160公分女性水流屍，因身體外觀泡水嚴重腐敗，特徵不明顯，無法辨識，故於隔年收葬三芝生命園區。

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新北市警方尋人高手，板橋分局防治組警員王閔南過濾舊案，交叉比對沒發現符合特徵失蹤個案，改以查詢是否宣告死亡撤尋，但未尋獲失蹤相似個案，過濾資料後，發現2022年初，一宗家屬宣告死亡撤尋個案，失蹤的吳女2010年11月失蹤，因年代久遠沒有音訊，年邁父親於2022年1月到法院宣告死亡撤尋。

王閔南連絡上年邁吳父，因他居住高雄，同意於北上就醫時，配合採集檢體供警方比對，但都未達標準；由於吳女母親及兄弟都已失聯，亟需女方家屬粒線體DNA比對，查尋陷入瓶頸，但警方不放棄，找到失蹤吳女的阿姨，帶往採集檢體，比對粒線體DNA相符，綜合研判失蹤的吳女就是無名女水流屍。

由於年邁吳翁在高雄，且行動不便，王閔南帶著吳老先生及遠親，歷經開庭取得檢察官相驗屍體證明書，到新北市立殯葬管理處、三芝生命園區，總算領回愛女骨灰，甚至連高鐵訂位、安排一樓開庭，都是王閔南一路陪伴、聯繫，總算在農曆年前，讓吳翁捧回失蹤13年的愛女屍骨，讓吳翁放下心中大石。

吳姓女護理師13年前失聯，年邁吳父原已放棄，向法院申告死亡撤尋。板橋警分局尋人高手王閔南（右）不放棄，找到吳女阿姨比對女屍DNA，讓父女另類相逢。（記者吳仁捷翻攝）

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