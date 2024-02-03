2/3 今彩539頭獎開出3注！800萬獎落台北、宜蘭、高雄

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷自台灣彩券）

2024/02/03 22:17

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月3日）開獎的第113000030期今彩539頭獎開出3注，獎金800萬元；分別由台北市中山區八德路二段287號1樓「一定發彩券行」、宜蘭縣礁溪鄉大義村中山路一段110號1樓「樂滿億彩券行」及高雄市鳳山區中山路163號1樓「滿滿讚彩券行」開出。

第113000030期今彩539中獎號碼為「14、20、21、23、34」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎208注中獎，每注可得2萬元；參獎7466注中獎，每注可得300元；肆獎8萬2058注中獎，每注可得50元。

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第113000030期39樂合彩中獎號碼為「14、20、21、23、34」，四合3注中獎，每注可得21萬2500元；三合361注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬1995注中獎，每注可得1125元。

第113000030期3星彩中獎號碼為「419」，壹獎58注中獎，每注可得5000元。

第113000030期4星彩中獎號碼為「3536」，壹獎74注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

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