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稱「禁愛令」要「100萬贖身」被控詐欺！正妹直播主「依梨」判無罪

「依梨」長相甜美、身材姣好，她的IG擁有46.3萬名粉絲。（翻攝自依梨IG）

「依梨」長相甜美、身材姣好，她的IG擁有46.3萬名粉絲。（翻攝自依梨IG）

2024/02/03 19:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕謝姓正妹直播主「依梨」（藝名），被香港粉絲「乾爹」張姓男子指控騙財並跨海提告；苗栗地檢署偵查，認謝女對張男佯稱經紀公司有禁愛令，要求匯款100萬元「贖身費」但未得逞，依詐欺取財未遂罪起訴謝女。不過，苗栗地方法院審理認為，謝女的經紀公司雖無禁愛令，但謝女若終止直播，確實需賠償117萬餘元違約金，認謝女所言無詐欺意圖，判無罪。

謝女是Twitch直播主，於直播平台有17.4萬追隨者，她的社群軟體IG（Instagram）也有46.3萬名粉絲。謝女與張男於2022年1月初，透過直播平台結識；謝女以「乾爹」親暱稱呼張男，張男也因十分迷戀謝女的美貌，短短不到一個月，就「抖內」（donate，贊助）」或私下匯款給謝女約20多萬台幣。

後來張男要求進一步交往，甚論及婚嫁，於是謝女傳LINE給張男說「公司有禁愛令，如果寶寶想走下去，勢必要賠償公司贖身金，毀約費用要賠償一百萬」，要求張男匯款100萬元台幣到她的帳戶。

張男發現被當成冤大頭，在網路遊戲論壇爆料，指控謝女詐財行為，還將雙方對話記錄PO上網。謝女回應強調對方公布的對話記錄並非她本人回覆，還說「如果沒有衡量自身經濟狀況，不要donate我」。

張男被激怒，跨海委託律師提告。檢方查出張男匯款的銀行帳號確為謝女所有，進而確認是謝女與張男在對話，且謝女確實有向張男要求匯款付100萬元贖身費，另謝女也坦承公司並無「禁愛令」，檢方依此認定謝女向張男施以詐術，但因對方未匯款而詐財未遂，起訴謝女。

法官調查，謝女與經紀公司有約在身，若謝女當時依照張男請求進一步交往，甚至日後婚嫁而不再做直播主工作，依謝女與經紀公司的契約規定，公司可對謝女求償117萬餘元。

法官認為，雖經紀公司並沒有謝女所說的有「公司禁愛令」，及謝女所稱的「賠償贖身金」，但觀諸謝女與張男的言談之意，謝女是要表達若不再從事直播工作，即違反合約，要承擔違約金的賠償，沒有不法意圖，難以與詐欺取財罪相繩，判謝女無罪。全案可上訴。

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