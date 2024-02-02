屏東執行分署2/6拍賣 BMW X5五折出清、威士忌買2送1

BMW X5及機車五折出清。（屏東執行分署提供）

2024/02/02 12:32

〔記者葉永騫／屏東報導〕農曆春節將屆，法務部行政執行署屏東分署於下週二（2月6日）辦理「123拍賣會」，法拍在地酒業公司製造的「梵帝仕12年純麥蘇格蘭威士忌」共27瓶，每瓶1500元，買2送1，另外還有BMW頂級豪華運動休旅車X5及機車進入二拍，民眾可握機會。

屏東分署表示，威士忌係以國外精選原酒加上屏東在地水源，搭配最佳酒水比例裝瓶，呈現屏東風土與海外原酒的跨國美好融合，買2送1，等於一瓶1000元，價格便宜，能做為春節送禮或親友團聚餐敘使用，民眾可以在當天上午10時至下午4時到分署刷卡或現金選購，只有27瓶售完即止。

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另外，一部BMW頂級豪華運動休旅車X5，2014年出廠，已進入二拍，出價只要一拍底價一半就有機會開回家，還有2部機車也進入二拍，以及陽信、板信商銀與台電股票，有興趣的民眾可於當天上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

其他不動產部分 有東港透天厝持分，以及座落屏東市、內埔、佳冬、牡丹、來義、里港、泰武與獅子鄉的土地，民眾可利用通訊投標，在2月5日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，或於2月6日當天下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。相關訊可上屏東分署官網查詢。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

威士忌買2送1，每瓶變成1千元。（屏東執行分署提供）飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

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