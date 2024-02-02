「民眾邊騎車邊牽車」如特技 高雄警：可罰6千到3萬6

高市機車騎士右手握機車油門，左手竟牽著另一部機車，在馬路上宛如表演特技般飛馳。（讀者提供）

2024/02/02 12:24

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市有民眾拍到街頭驚奇的一幕，一名機車騎士右手握機車油門，左手竟牽著另一部機車，在馬路上宛如表演特技般飛馳，警方表示，此已構成「危險方式駕駛」可開罰6000到3萬6000元罰鍰。

網路社群流傳，高雄市出現「民眾邊騎車邊牽車」馬路奇景，騎士不論在路上行駛，或停等紅燈都操作自如，車速也和一般騎士一樣，讓路人嘖嘖稱奇！

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有網友稱，這套牽車手法，常被老一輩的修車師傅使用，不論是牽腳踏車、或機車，處理故障車輛常被使用，如今年輕一輩師傅已很少看過，如果操作不慎是有很大的危險性，沒練過可別輕易嘗試。

鳳山警分局表示，經檢視民眾檢舉提供相關影像，可依道路交通管理處罰條例第43條1項1款「汽車駕駛人在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車。」處新台幣6000元以上3萬6千元以下罰鍰，將針對該路段加強交通稽查以杜絕類似交通違規行為。

警方呼籲民眾如機車故障，應使用貨車等大型車輛載運，不該心存僥倖，而以單手騎機車，另單手牽引故障機車上路，不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全。

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