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首頁　>　社會

高雄醉男凌晨抱瓦斯鬧跳樓 與警消對峙2小時被強制送醫

酒後鬧事的廖男被強制送醫。（民眾提供）

酒後鬧事的廖男被強制送醫。（民眾提供）

2024/02/02 12:12

〔記者許麗娟／高雄報導〕今天（2日）凌晨2點半左右，高雄市三民區林森一路一處公寓，發生男子酒後發酒瘋大鬧的驚險場面，廖男（41歲）疑似因為酒後情緒不穩，不僅大吼大叫，還將家中玻璃窗拆下，連同家中雜物等全丟擲下樓，巨大聲響驚醒附近住戶報警，廖男並揚言引爆瓦斯和跳樓，嚇壞附近民眾。

據了解，已41歲的廖男為嗜酒的啃老族，時常在家喝酒後發酒瘋做出脫序行為，讓父母及鄰居都苦不堪言，昨日廖男喝完酒疑似又情緒不穩，在家中亂丟東西，連陽台的玻璃窗都被他從公寓樓上丟下，相當危險，鄰居憤而報警。

三民一分局長明所指出，員警獲報到場，發現酒醉的廖男疑似精神混亂，站在窗台旁不時喃喃自語、咆哮及辱罵，並隨手向外丟擲物品，並手抱瓦斯桶揚言引爆。

由於情況緊急，員警絲毫不敢大意，先是安撫家屬情緒，並向廖男溫情喊話轉移注意力，但廖男仍堅持不配合，經與警、消對峙近2個小時，員警見時機成熟，即偕同消防員破門進入屋內客廳，飛撲將廖男壓制後強制送醫，成功解除這場危機，幸未釀成大禍，全案訊後將廖男依公共危險罪移請高雄地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子發酒瘋在自家陽台揚言要引爆瓦斯，與警消人員對峙近2小時。（民眾提供）

男子發酒瘋在自家陽台揚言要引爆瓦斯，與警消人員對峙近2小時。（民眾提供）

警消人員見時機成熟時，破門進入廖男家中，將他壓制在地，幸未釀成大禍。（民眾提供）

警消人員見時機成熟時，破門進入廖男家中，將他壓制在地，幸未釀成大禍。（民眾提供）

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