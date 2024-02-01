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宜蘭去年阻詐1.6億元 業者印10萬個飯包苦勸：沒穩賺的投資

悟饕池上飯包創辦人李照禎（左）與警方合作，印製10萬個宣導防詐的便當盒裝。右為宜蘭縣刑警大隊大隊長鄭偉豪。（記者蔡昀容攝）

悟饕池上飯包創辦人李照禎（左）與警方合作，印製10萬個宣導防詐的便當盒裝。右為宜蘭縣刑警大隊大隊長鄭偉豪。（記者蔡昀容攝）

2024/02/01 13:38

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣警察局去年攔阻302件詐騙案，保住民眾財產1億6126萬餘元，77歲台灣連鎖飯包創辦人李照禎表示，他年紀大了，也成為詐騙集團的目標，接過不少詐騙電話，他和警方合作，贊助印製10萬個宣導防詐的便當盒裝，提醒鄉親，沒有穩賺不賠的生意，要有警覺。

縣警局指出，宜蘭縣成功攔阻302件，共計1億6126萬餘元的詐騙案件，和111年相比，攔阻金額增加1億50萬餘元，去年11月宜縣各銀行機構也有效減少百萬財損的臨櫃提領次數，減至11次，下降76.59％，是全國下降最多的縣市。

但詐騙案仍持續發生，宜蘭縣刑警大隊大隊長鄭偉豪說，警方絞盡腦汁，希望把辨識詐騙知識，傳遞到各年齡和族群，因此縣警局成立創意行銷小組，除了拍短影音、製作防詐圖文，在網路平台推播，也與悟饕池上飯包合作宣傳，不管什麼職業，每天都要吃便當，盼藉此提升民眾警覺性。

悟饕創辦人李照禎表示，他年紀大，成為詐騙集團的目標，他曾接過邀約投資的電話，但他回答對方，自己已經老了，賺錢也吃不到；他呼籲宜蘭長輩們，也這樣回答對方，也向詐騙者喊話，有因就有果，現在靠詐騙賺錢，一時雖開心，老了有報應，後悔也來不及了，趁早走回正途才是上策。

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