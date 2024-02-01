醉男不爽北市鬧區亂砍3路人還嗆「算你衰」 殺人未遂判6年

柯姓男子酒後竟在北市信義區隨機砍傷3名路人，還放話「算你衰」，高等法院依殺人未遂罪判柯6年徒刑。（記者楊國文攝）

2024/02/01 13:37

〔記者楊國文／台北報導〕台北市某水果攤員工柯明宗因酒醉和經濟壓力致心情不佳，去年7月晚間竟在北市信義區朝不認識的2男、1女隨機砍人，其中，劉姓男子騎車經過，突然間遭柯男持菜刀朝重要部位左頸等處揮砍受傷，還被嗆聲「算你衰（台語倒楣）」，另1人手部被割傷、1女背部被劃傷約20公分，高等法院今依殺人未遂罪判柯男6年徒刑，可上訴。

51歲的柯明宗原本是台北市中坡南路某水果攤員工，去年7月29日晚間7時，他在附近小吃店吃飯喝酒後，疑因生活及經濟壓力致心情不佳，突然發起酒瘋，回到水果攤抄起1把30公分長的刀子，站在馬路上，隨機砍殺經過的騎士，由於柯男大吼狂叫，不少騎士繞道而行，但王姓男子仍不幸遭劃傷手臂，另名侯姓女子搭乘丈夫機車經過，後背遭劃傷。

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傷勢最嚴重的騎機車經過的劉姓騎士，柯男先阻擋其去路，以台語咆哮叫喊「算你衰」，隨即以菜刀揮砍劉男左頸，劉男因閃躲，重心不穩人車倒地，柯仍不放過劉，朝躺在地上的劉左肩頸、身體揮砍數刀，造成劉左頸3公分撕裂傷等傷勢，所幸劉負傷搶下柯的菜刀，柯也被獲報趕到的警方當場制伏。

警方發現柯全身酒氣，對他進行酒測，酒測值高達0.63毫克，他竟辯稱「酒醉了，不記得發生什麼事」。檢方依殺人未遂罪將柯起訴。

台北地院審理時，柯坦承「我知道朝劉男的頸部砍去，劉男死也在所不惜」，但辯稱沒有殺人故意。

不過，北院認定柯朝劉頸部揮砍，有不確定殺人故意，審酌柯與劉並不相識，僅因生活及經濟壓力致心情不佳，隨持菜刀隨機在路上朝劉的頸部等處揮砍，造成劉生命有重大危險，考量柯和劉已達成和解，判6年徒刑。

柯認為一審判刑過重，提起上訴，高等法院認為一審判決適當，今依殺人未遂罪仍判6年徒刑。

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