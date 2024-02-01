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虎尾槍戰誤擊路過車輛 警7小時內破案逮5嫌

雲林縣虎尾鎮一間汽車保養廠隔壁的閒置廠房驚傳槍響。（讀者提供）

雲林縣虎尾鎮一間汽車保養廠隔壁的閒置廠房驚傳槍響。（讀者提供）

2024/02/01 12:59

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林縣虎尾鎮一間汽車保養廠隔壁的閒置廠房，昨日上午8時許驚傳槍響，還誤擊路過轎車後車窗，警方經布線埋伏，在下午3時查緝張男到案，並查獲張男持有的改造手槍1支（含彈匣1個）、子彈1顆、M16型空氣步槍1支（含彈匣1個）及彩虹菸9包，張男在內等5名犯嫌依槍砲彈藥管制條例、殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

張姓、范姓、吳姓、張姓、鄭姓5名男子年紀約20歲上下，彼此都是朋友，昨日鄭男酒後與張男在電話中起口角，相約見面拚輸贏，一言不合張、吳兩人遭鄭男毆打，范男持槍還擊，鄭男隨即逃離，現場無人受傷，不過開槍過程誤擊路過轎車後車窗，民眾嚇得連忙停下報警。

虎尾警分局員警獲報後趕往現場，在案發現場帶回張姓、范姓、吳姓3名男子，專案小組並在同日下午查緝張嫌到案，張男交出藏在車上的改造手槍1支（含彈匣1個）、子彈1顆、M16型空氣步槍1支，但警方發現明顯與現場查扣的1顆步槍子彈不符，這些槍枝都無法擊發火藥子彈，才突破張嫌心防，交出另外藏匿的M16型制式步槍1支（含彈匣1個），另外，鄭姓男子尚未到案，同樣涉傷害等罪嫌，將查獲到案。

虎尾警分局表示，警方於案發後7小時迅速破案，後續共查獲張男等5名犯嫌依槍砲彈藥管制條例、殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送雲林地方檢察署偵辦。

警方查獲改造手槍1支（含彈匣1個）、子彈1顆、M16型空氣步槍1支（含彈匣1個）及彩虹菸9包。（讀者提供）

警方查獲改造手槍1支（含彈匣1個）、子彈1顆、M16型空氣步槍1支（含彈匣1個）及彩虹菸9包。（讀者提供）

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