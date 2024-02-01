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小狗失控撞上機車後無蹤 狗主有牽繩仍需負民刑責任和罰款

小狗掙脫狗繩衝向曹男騎乘的機車。（記者劉慶侯翻攝）

小狗掙脫狗繩衝向曹男騎乘的機車。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/01 09:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕倪姓男子牽著小型犬散步，怎料愛犬莫名受驚掙脫繮繩，竄逃中撞上騎乘機車的曹男和張女，機車失控倒地，造成兩人受到擦挫傷，至於肇事的小狗也下落不明，倪男則需為此遭受罰款和民刑事責任。

警方表示，倪姓男子一家人，見星期日天氣良好，便用狗繩牽著不到5公斤重的愛犬，準備前往北市士林通河西街2段堤外道路散步。

怎料倪男一家行經交叉路口時，愛犬卻莫明猛力掙脫繮繩向前衝出，一頭撞上騎乘機車的曹姓男子，造成機車失控打滑，致使曹男與張姓女乘客身體多處擦挫傷。

士林交通分隊與救護車接獲報案後立即到場處理，但肇事的小狗已不知去向，留下受到驚嚇的倪男一家人與受傷的機車騎士、乘客。

警方現場針對曹男進行酒測並無飲酒情形，至於肇禍的小狗經四處尋找都無蹤影，但狗主人明顯必需負擔過失傷害和賠償責任，昨日依法將全案函送地檢署調查。

警方表示，依據道路交通管理條例規定「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人 300 元以上 600 元以下罰鍰。」，至於受傷部分恐涉過失傷害罪嫌及傷害醫療的民事賠償及負事故肇責。

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