沒開車卻被檢舉交違記點 車主做一事才不會記到自己

去年6月30日起實施新制，即使是拍照或被檢舉的交通違規，不只罰款還要記點。 此為示意照（資料照）

2024/02/01 08:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕注意！交通違規不只罰款還要記點，開車違規的並非車主，記點就算車主的，1年累積12點就要吊扣駕照2個月，若車主沒有駕照改記汽車違規1次，1年3次吊扣牌照2個月，南投監理站提醒，車主收到違規通知，在「應到案日前」向「應到案處所」申請歸責，帳就不會算到車主頭上。

交通違規記點記次新制從去年6月30日上路，以前違規被攔查才會記點在駕駛人身上，拍照及檢舉逕行舉發案件涉及記點條款，過去因無法辦識駕駛人而不予記點，但新制實施後，未指定主要駕駛人，或沒有辦理歸責他人，違規點數就會記到車主身上。

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南投監理站表示，有些民眾用妻子、母親的名字購車，開車者交通違規，車主沒有辦理歸責他人，而實際上車主根本沒有駕照，或是車主是公司、行號、機關、團體，就會改記汽車違規1次，1年內違規紀錄達3次，就會被吊扣牌照2個月，萬一得吊銷駕照的違規行為，就改吊銷該汽車牌照。

南投監理站提醒，新制實施增加多項違規記點樣態，如果車主收到非本人駕駛車輛的違規通知單，必須在「應到案日前」向「應到案處所」申請歸責，要注意一旦逾期就無法再申辦歸責。

南投監理站也說，公路局在「監理服務網（網址為https://www.mvdis.gov.tw/）」，已設置「最新修法道路交通管理處罰條例交通違規轉歸責專區」，以及「新修道路交通管理處罰條例記點記次Q＆A懶人包」專區，民眾進入後，即可進一步了解主要駕駛人登錄、歸責實際駕駛人、記點、記次及道安講習相關細節。

何時被違規記點都可查詢。（記者陳鳳麗翻攝）（記者陳鳳麗攝）

監理單位印製文宣提醒非自己開車被記點的車主，記得辦理歸責他人登記。（南投監理站提供）

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