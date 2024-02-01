為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

沒開車卻被檢舉交違記點 車主做一事才不會記到自己

去年6月30日起實施新制，即使是拍照或被檢舉的交通違規，不只罰款還要記點。 此為示意照（資料照）

去年6月30日起實施新制，即使是拍照或被檢舉的交通違規，不只罰款還要記點。 此為示意照（資料照）

2024/02/01 08:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕注意！交通違規不只罰款還要記點，開車違規的並非車主，記點就算車主的，1年累積12點就要吊扣駕照2個月，若車主沒有駕照改記汽車違規1次，1年3次吊扣牌照2個月，南投監理站提醒，車主收到違規通知，在「應到案日前」向「應到案處所」申請歸責，帳就不會算到車主頭上。

交通違規記點記次新制從去年6月30日上路，以前違規被攔查才會記點在駕駛人身上，拍照及檢舉逕行舉發案件涉及記點條款，過去因無法辦識駕駛人而不予記點，但新制實施後，未指定主要駕駛人，或沒有辦理歸責他人，違規點數就會記到車主身上。

南投監理站表示，有些民眾用妻子、母親的名字購車，開車者交通違規，車主沒有辦理歸責他人，而實際上車主根本沒有駕照，或是車主是公司、行號、機關、團體，就會改記汽車違規1次，1年內違規紀錄達3次，就會被吊扣牌照2個月，萬一得吊銷駕照的違規行為，就改吊銷該汽車牌照。

南投監理站提醒，新制實施增加多項違規記點樣態，如果車主收到非本人駕駛車輛的違規通知單，必須在「應到案日前」向「應到案處所」申請歸責，要注意一旦逾期就無法再申辦歸責。

南投監理站也說，公路局在「監理服務網（網址為https://www.mvdis.gov.tw/）」，已設置「最新修法道路交通管理處罰條例交通違規轉歸責專區」，以及「新修道路交通管理處罰條例記點記次Q＆A懶人包」專區，民眾進入後，即可進一步了解主要駕駛人登錄、歸責實際駕駛人、記點、記次及道安講習相關細節。

何時被違規記點都可查詢。（記者陳鳳麗翻攝）（記者陳鳳麗攝）

何時被違規記點都可查詢。（記者陳鳳麗翻攝）（記者陳鳳麗攝）

監理單位印製文宣提醒非自己開車被記點的車主，記得辦理歸責他人登記。（南投監理站提供）

監理單位印製文宣提醒非自己開車被記點的車主，記得辦理歸責他人登記。（南投監理站提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
交通違規記點惹民怨 陳建仁指示通盤檢討
2023/12/21 15:25

交通違規記點惹民怨 陳建仁指示通盤檢討
藍綠都批交通違規記點制 侯友宜：「苛政」該取消
2023/12/20 11:46

藍綠都批交通違規記點制 侯友宜：「苛政」該取消

覺婉榕受邀台慶不動產尾牙 好歌喉驚豔全場
趙少康左批交通違規記點「官逼民反」 右批柯在北市亂劃紅線
2023/12/14 14:45

趙少康左批交通違規記點「官逼民反」 右批柯在北市亂劃紅線
交通違規記點最多是超速 公路局：有944人遭吊扣駕照
2023/12/12 15:32

交通違規記點最多是超速 公路局：有944人遭吊扣駕照

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
上下客未礙通行等16項輕微違規免開單 計程車工會肯定
2023/12/11 19:27

上下客未礙通行等16項輕微違規免開單 計程車工會肯定
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播