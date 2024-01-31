台北市傳2起吊車意外 勞檢處：違規釀災恐將移送法辦

台北市發生吊車意外。（台北市勞動局提供）

2024/01/31 19:15

〔記者陳奕劭／台北報導〕台北市近期發生2起吊車作業時與公車碰撞事故，嚴重影響交通，幸無人員傷亡。勞動局提醒應強化交維管理和安全措施。勞檢處處長梁蒼淇呼籲雇主應遵守相關安全規定，違者可處雇主3萬至30萬元罰鍰，若未依規定致發生重大職災，將予以嚴處並移送地方檢察署究責，起重機駕駛如有過失者，亦將逕送法辦。

台北市近期發生兩起移動式起重機（吊車）與公車發生碰撞事故，幸無人員傷亡，但嚴重影響交通，造成用路人困擾與擔憂。勞檢處檢查發現，肇災吊車廠商未事前調查吊車作業範圍及適當決定作業方法，違反起重升降機具安全規則第29條第1項；工地營造廠未確實巡視吊掛作業工作場所及連繫吊車廠商做好事前準備，違反職業安全衛生法第27條第1項。

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對此，台北市勞動局局長高寶華表示，移動式起重機作業屬高度危險性工作，應依其機械及場地特性進行工作分析，事業單位可參考勞動部所訂之「起重機具作業安全管理計畫（範本）」訂定適合現場之管理計畫，並令工作者確實遵循。

高寶華提醒，移動式起重機或塔式起重機臨路作業時，如作業區域涵蓋道路一定範圍，應檢具交通維持計畫向地方主管機關申請，勿因時間短暫等因素逕行作業，並請權責機關協助加強現場稽查。

勞檢處處長梁蒼淇呼籲雇主應確實遵守移動式起重機相關安全規定，如經檢查發現有違反上述相關規定者，可處雇主3萬至30萬元罰鍰，如因未依規定辦理致發生重大職業災害時，將予以嚴處並移送地方檢察署依法究責，另外，起重機駕駛如有過失者，亦將逕送法辦。

吊車出意外。（台北市勞動局提供）

台北市勞動局提醒作業安全。（台北市勞動局提供）

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