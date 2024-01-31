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屏東男坐擁3甲地卻拖欠6萬罰款 禁伐補償金遭扣押

屏東分署執行酒駕專案迄今已為國庫追回2089萬元罰單。（行政執行署屏東分署提供）

屏東分署執行酒駕專案迄今已為國庫追回2089萬元罰單。（行政執行署屏東分署提供）

2024/01/31 17:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣一名中年男子2018年無照騎車又拒絕酒測，遭開罰9萬元，繳了部分款項就未繳，法務部行政執行署屏東分署清查發現，男子名下有位於霧台鄉的6筆土地共3甲，公告現值計算金額高達200多萬元，卻拖欠該筆罰單及陸續累積的其他交通違規案共6萬餘元，最終透過扣押男子的禁伐補償金追回。

行政執行署屏東分署表示，屏東縣一名中年男子2018年初在屏市瑞光社區附近無照騎車又拒絕酒測，監理站對他開立拒測罰單9萬元，義務人繳納部分款項後未再續繳，該筆酒駕罰單連同其他交通違規案件共計6萬餘元的欠款，陸續被移送到法務部行政執行署屏東分署執行，分署收案後曾通知男子到場報告財產狀況，但男子並未理會。

分署調查發現，男子名下有6筆位於霧台的土地，面積合計逾3甲，單以公告現值計算金額也高達200多萬元，執行人員參照內政部國土測繪中心資料，研判這些土地皆為山坡地，且可能無路可達，於法拍市場上較不易拍定，但推測有相關補助款可請領，於是先發函鄉公所扣押義務人的造林補助金及禁伐補助金等債權；日前鄉公所回報有足額扣押到義務人的禁伐補償金，分署核發收取命令，終於為國庫追回6年前酒駕罰單。

屏東分署表示，執行酒駕專案迄今已為國庫追回2089萬元罰單，有562位酒駕義務人繳清或繳納部分款項，成效良好，分署將持續貫徹酒駕案件的強力執行。分署呼籲春節將屆，親友餐敘團聚暢飲機會頻繁，如有飲酒可搭乘計程車、公共運輸交通工具或找代駕，酒後切勿開車以避免傷人傷己，尊重自己與他人生命安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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