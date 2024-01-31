潭子一家三口疑因陽台通風不良 洗澡時一氧化碳中毒無大礙

潭子一棟公寓大廈12樓住戶一家三口一氧化碳中毒。（民眾提供）

2024/01/31 13:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區一處公寓大廈12樓住戶，疑因洗澡使用熱水器，但陽台吊掛衣物，導致通風不良，造成一家三口出現頭暈、嘔吐等一氧化碳中毒症狀，幸媽媽發現，及時打119報案，消防人員將3人送醫，幸無大礙。

台中市消防局於昨天深夜11點35分接獲報案，指稱潭子區勝利七街一處12樓住戶疑似一氧化碳中毒，隨即派遣潭子、頭家厝分隊，出動消防車1輛、救護車3輛，由潭子分隊小隊長游嘉文率隊前往。

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消防人員到場使用五用氣體偵測器，測得一氧化碳數值500ppm，立即開啟窗戶通風。住戶一家三口，父母及27歲的女兒，分別出現頭暈、嘔吐等症狀方分別被送往國中附醫及台中慈濟醫院，經醫院檢測血液濃度皆在28%以上，幸3人皆意識清楚。

消防局指出，現場為14層樓集合住宅建物，該戶位於12樓，為天然氣用戶，一家3口，父、母親2人躺在主臥室床上，女兒則自行將門打開接觸救護人員，父親及女兒已經洗完澡，母親要洗澡時發覺有異報案，女兒表示，約於報案前半小時就出現頭暈現象。

消防人員調查指出，該戶使用天然氣戶外型（RF式）熱水器，裝設在外推的陽台上，並加裝窗戶，可能因吊掛衣物，導致通風不良才釀禍，且該住戶熱水器型式安裝錯誤，正確型式為強制排氣型，初步研判疑似使用熱水器，陽台窗戶緊閉，通風不良，導致大量一氧化碳蓄積飄向屋內而發生中毒。

消防局提醒民眾使用瓦斯熱水器時，應注意保持良好的通風環境，熱水器如要裝設於加裝窗戶的陽台應安裝強制排氣型熱水器或電熱水器，以避免一氧化碳中毒。

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