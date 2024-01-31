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台中凌志猛撞併排BMW再撞豐田商務車 3受損名車總價曝

凌志轎車直接打橫。（警方提供）

凌志轎車直接打橫。（警方提供）

2024/01/31 13:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市今（31）日凌晨發生一起車禍，一輛凌志轎車沿北區路段直行時，不慎撞上前方一輛併排的BMW，再碰撞停旁停車格內的豐田商務車，現場一片狼籍，除造成兩名駕駛輕微受傷，這3輛總價超過650萬的名車也都有不小車損，初判是違規停車、未注意車前狀況釀禍，詳細肇因待查。

台中市第二分局今天凌晨4時許獲報轄內有交通事故，員警迅速到場查處發現，案發時是30歲林姓男子駕駛白色凌志轎車，沿北區進化北路往學士路方向行駛時，突然車身偏離原本車道，往右側行駛而去，此時前方由24歲楊男駕駛的黑色BMW轎車，則是違規併排在路邊，雖開啟雙黃燈示警，林男疑未注意，直接從後方追撞。

凌志轎車隨即再撞上停放在路邊停車格的豐田商務車，整輛車直接打橫，現場一片凌亂；警方表示，楊、林經酒測均無飲酒反應，林男頭部及腳有撞傷、楊男頭部有撞傷都自行就醫，肇因初判是未注意車前狀況、違規停車釀禍，詳細事故原因將由交大事故組後續分析研判。

據了解，3輛都有損傷的車子均要價不斐，凌志轎車是ES250，要價208萬起跳，BMW428I要價259萬起跳，至於停放路邊停車格的豐田GRANVIA商務車是多元計程車，要價189萬起跳，總價加起來超過650萬。

第二分局表示，依道交條例規定，並排停車可處2400元罰款，提醒民眾車輛駕駛人應注意車前狀況、兩車並行的間隔，隨時採取必要的安全措施，汽車駕駛人在臨停或停車時，均不得違規併排臨停或停車，遵守交安規則行車多注意，不因貪圖一時方便而任意違規，以免發生交通事故造成傷亡後悔莫及。

凌志追撞BMW後再撞上豐田商旅車。（警方提供）

凌志追撞BMW後再撞上豐田商旅車。（警方提供）

事故現場。（警方提供）

事故現場。（警方提供）

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