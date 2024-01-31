正妹荷官發牌、餐點免費吃 德州撲克賭場吸引年輕客

警方持搜索票進入該間職業賭場，劉姓女荷官嚇得花容失色，將手放在頭上。（記者陸運鋒翻攝）

2024/01/31 12:00

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市陳姓男子開設德州撲克職業賭場，除提供免費餐點外，還有正妹荷官發牌，藉此吸引年輕賭客上門，中和警分局日前接獲線報蒐證，前天凌晨見時機成熟持搜索票上門，陳姓負責人、荷官及賭客等21人，一見到警方衝入全都嚇傻眼，只能乖乖地將手放在頭上。

據了解，29歲陳姓負責人曾於其他賭場認識賭客，並告知自己也有開設德州撲克賭場，亦可找朋友來一起賭，而且還有美女荷官發牌，藉此吸引25至35歲賭客上門；而23歲劉姓、24歲許姓女荷官，則在朋友介紹之下到賭場工作，以一小時400元發牌賺取薪水，2人收到小費後還可對拆。

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警方調查，該德州撲克職業賭場開設3個月左右，藏身在立人街某民宅，提供免費餐點、飲料，賭法則是每位賭客每局花2千元換取10萬籌碼，再輪流依照大芒注40、小芒注20參與賭局，賭場每局抽頭10%，也就是說，若有10人參與賭局，賭場每局可抽2千元，估計一整天約可獲利5萬元左右。

警方表示，日前接獲線報立即成立專案小組，長期蒐集相關事證，見時機成熟後，於29日凌晨上門查緝，把風的何姓工作人員一看見警方持搜索票前來，只好乖乖地將大門開啟，專案小組進入後喝令所有人「不准動、手放頭上」。

警方指出，現場查獲陳姓負責人、2名荷官、工作人員何男、會計黃男及賭客16名共21人，查扣賭資現金6萬餘元、籌碼97萬、抽頭金、撲克牌、麻將、電子賭桌、監視錄等證物，詢後將陳男等5人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

該兼德州撲克職業賭場有美女荷官發牌（紅圈），餐點還隨意吃，藉此吸引年輕賭客上門。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣賭資等證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方逮回陳姓負責人、女荷官及賭客共21人。（記者陸運鋒翻攝）

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