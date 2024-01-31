砂石工頭改造5把手槍借友人工廠組槍 高市刑大埋伏逮人

砂石工頭改造5把手槍借友人工廠組槍，高市刑大埋伏鳥松逮人。（民眾提供）

2024/01/31 12:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕砂石工頭林姓男子（46歲）買了5把玩具槍、彈改造，準備開車前往鳥松區友人工廠組裝，被埋伏的高市刑大員警逮捕，在車上搜出5把改造手槍、50顆子彈、工具一批，林嫌坦承改造槍械，否認販槍，警方擴大追查槍枝來源和流向。

刑大偵二隊日前獲報得知林姓男子非法持有槍械，並購買槍枝零組件改造槍枝，意圖從中牟取不法利益，立即成立專案小組，掌握林嫌使用交通工具及住處，為免黑槍流入市面，向橋頭地方法院聲請核發搜索票，前往鳥松區一處偏僻工廠外將林嫌包夾攔下。

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警方搜索林嫌車輛後座，發現猶如小型軍火庫，現場查扣非制式手槍（含彈匣）5把、槍管（已貫通）2支、子彈50顆，以及膛線刀、研磨棒、底火帽等改造槍枝工具，據了解，目前改造手槍1把黑市價格6至8萬元，不過，林男矢口否認販槍，辯稱把玩、觀賞，訊後被依涉槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送，檢方向橋頭地院聲請羈押，院方裁定20萬元交保。

刑大表示，高市於去年共查獲非法槍枝100枝、彈藥1888顆，年關將近警方將持續執行清源專案落實布建及掃蕩非法槍械，遏止槍擊事件危害社會治安，保障市民生命財產安全，讓市民安心過好年。

砂石工頭改造5把手槍借友人工廠組槍，高市刑大埋伏鳥松逮人。（民眾提供）

砂石工頭改造5把手槍借友人工廠組槍，高市刑大埋伏鳥松逮人。（民眾提供）

砂石工頭改造5把手槍借友人工廠組槍，高市刑大埋伏鳥松逮人。（民眾提供）

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