輔大校長江漢聲涉挪用學校經費給輔大診所 一審背信罪判10月

私立輔仁大學校長江漢聲。（資料照）

2024/01/31 11:23

〔記者王定傳／新北報導〕私立輔仁大學校長江漢聲涉虛設活動經費等名義，向輔大請款400萬元，再挪用借給不屬輔大附屬單位的輔大診所；另與輔大前醫籌處醫療事務組長林依恬、醫學院前行政副院長洪啟峯共謀，挾限制性招標優勢，把250萬元的社區醫療勞務委託案，外包給輔大診所，幫診所還債等，新北地檢署在2022年間依背信等罪嫌起訴江漢聲等3人，新北地院今日依背信罪判處江漢聲10個月徒刑、林、洪2人各4個月徒刑，均得易科罰金。

江漢聲聲明絕無圖利 上訴到底爭清白

江漢聲在判決後發出聲明：「此案於起訴書中就已認定輔仁大學實際經營及管理輔大診所，輔大診所就是輔大所有；也證實無任何金錢流入個人口袋，因此絕無可能背信圖利。對於司法針對本人不公平判決，本人深感冤屈，不能接受，為爭一生清白絕對上訴到底！」

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他還指：「本人自2002年到輔仁大學服務逾20年，一直兢兢業業，在董事會嚴格監督下，全心努力為學校募款已逾30億以上並為輔大興建醫院、爭取各種資源，帶領輔仁大學發展，絕不可能圖利自己與他人，更沒有違背職務損害輔大利益。名譽是我的生命，為爭清白，絕對上訴到底」。

檢方調查，輔大診所設立目的是為輔大附設醫院預做準備，2007年間，輔大診所管理委員會第一次會議曾決議建議，把診所的私立醫療機構性質，變更為「輔大附設診所」，但江漢聲未依此辦理，反由詹姓醫師以個人名義申請開業。

檢方調查，從2007年11月起，江漢聲涉嫌三度指使下屬虛設名義向輔大請款400萬元，再挪用借給輔大診所，雖至2012年為止，輔大診所已還款300萬元但仍欠款100萬元。

檢方調查，2015年起，輔大診所負責人及合夥人陸續遭追稅，診所雖陸續補繳稅額及罰鍰，但林依恬又屢次接獲輔大會計室催討返還借款，輔大診所資金捉襟見肘，在2017年2月間僅有8007元可用。

檢方調查，為解決此問題，江漢聲涉與林、洪共謀，巧立名目以勞務合約方式請款，把「社區醫療勞務委託案」外包給輔大診所，250萬元經費由輔大校產基金支應，輔大診所取得後除用於支付醫師薪資等，並將其中90萬元用以償還輔大欠款，隔年也還清剩餘的10萬元欠款。

後因輔大前稽核室主任靳宗立寄送17頁通報書給教育部並發信給全校教職員，指控江漢聲不法行為，檢調因而介入偵辦；江漢聲等人在偵審均否認犯行。

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