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醉漢對洗車場老闆娘伸鹹豬手 老闆火大揮拳雙方互告送辦

陳男洗車場對老闆娘伸鹹豬手，蔡姓老闆火大揮一拳，雙方互告性騷擾、傷害，圖為蔡男前往找陳男理論。（讀者提供）

陳男洗車場對老闆娘伸鹹豬手，蔡姓老闆火大揮一拳，雙方互告性騷擾、傷害，圖為蔡男前往找陳男理論。（讀者提供）

2024/01/31 09:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕網路社群社會事新聞影音今傳出一段影音，高市1名陳姓男子飲酒後搭計程車嘔吐，請司機開到鳳山區1間洗車場洗車，陳男卻伸出鹹豬手，趁老闆娘洗車之際，觸摸她的腰、臂及腹部，蔡姓老闆火大持高爾夫球桿欲打陳男，在多名員工攔阻下，蔡男改為徒手對陳男揮一拳，陳男事後對蔡男提告傷害，蔡妻反告陳男性騷擾，警訊後將2人依法送辦。

警方調查，陳男（31歲）1月26日22時許飲酒後，搭乘計程車時嘔吐，願意負擔車輛清潔，請司機開至鳳山區鳳甲路1間洗車場洗車。

不料老闆娘（42歲）清理計程車之際，陳男竟伸出鹹豬手，徒手觸摸她的腰、臂及腹部，老闆女兒看見告訴蔡姓老闆，蔡男（45歲）火大前往理論，持高爾夫球桿欲毆打陳男。

蔡男女兒、其他員工見狀，趕緊上前攔阻蔡男，勸說「告他就好，不用打他」，蔡男改為徒手朝陳男揮一拳，打到陳男手臂，陳男前天事後持診斷證明書，到鳳山警分局南成派出所，對蔡男提告傷害，蔡妻昨也對陳男提告性騷擾。

據了解，陳男到案否認伸出鹹豬手，不過警方找到目擊證人，指認陳男徒手觸摸蔡妻腰、臂及腹部；蔡男稱妻子也是女店員，不滿陳男觸摸妻子，才會徒手對陳男揮一拳。

警訊後今將陳男、蔡男2人，分別依性騷擾、傷害罪嫌送辦。警方呼籲民眾酒後應注意言行，避免衍生事端，處事也應平和理性，警方面對暴力事件，必將嚴正執法，以淨化治安，安定社會人心。

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