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涉擔任詐團「軍師」 高雄林園派出所警員收押禁見

高雄林園派出所陳姓警員涉入詐騙集團案件，今天被裁定收押。（記者黃淑莉攝）

高雄林園派出所陳姓警員涉入詐騙集團案件，今天被裁定收押。（記者黃淑莉攝）

2024/01/30 20:41

首次上稿 20:13
更新時間 20:41（新增法院裁定說法）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕高雄林園派出所警員陳彥瑋涉擔任詐騙集團「軍師」，洩密、提供個資外，還指導集團如何逃避警方查緝，雲林地檢署訊後以有串證、逃亡、反覆實施之虞將陳員兄弟與劉姓、林姓犯嫌4人聲請羈押禁見，雲林地方法院下午開羈押庭晚上裁定陳員收押禁見。

雲林地方法院指出，經法官訊問後，認為陳員涉嫌重大，且所犯為重罪，以及其身為警員，未來可能會有與其他共犯或證人串證疑慮，只有羈押能確保偵查結果，另外其他被告法官認為尚未具有羈押的原因及必要性，所以聲請駁回。

陳員涉案林園分局火速召開人評會，以陳員涉案情節重大，人評會討論提報對陳員記2大過免職，決議將呈報高雄市警局核定。

雲林檢警去年逮捕詐騙集團車手，溯源擴大調查，發現集團中一名陳姓成員的哥哥是高雄林園派出所警員，且有涉案，雲林地檢署檢察官段可芳29日率隊到林園派出所及陳員住處等5處搜索，帶回陳員兄弟等8名相關人等。

經偵訊認為陳員兄弟、劉嫌、林嫌4人，分別涉犯貪污治罪條例、組織犯罪條例、洩密、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌，予以當庭逮捕，複訊後今天上午以有串證、逃亡、反覆實施之虞向法院聲請羈押。

據指出，該集團是以買賣虛擬貨幣假投資真詐騙，從去年開始犯案，被害人遍及全國各地，每月詐騙所得約5000萬元，成員再分取詐騙金額2至4%，檢方從去年至今已陸續傳喚20多名成員到案，陳員在該集團中擔任類似「軍師」角色，提供如何逃避警方查緝的教戰守則，還有洩密、包庇及提供個資給該集團。

檢方表示，該詐騙集團詳細不法所得，及陳員從中分取不法利益，全案由檢方深入偵辦中。

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