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傻眼！赴警局報案反遭詐騙 警察變詐欺犯8人受害

懲戒法院處王員休職，期間2年。（記者吳政峰攝）

懲戒法院處王員休職，期間2年。（記者吳政峰攝）

2024/01/30 18:50

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄市警局三民第二分局一名王姓員警，2022年在職期間詐騙2位民眾，得手18萬8000元，其中一名被害人還是前往警局報案的民眾，未料王員離職後，又以類似手法騙了6人。刑事部分，王員被依詐欺罪判刑1年4月，行政部分，懲戒法院日前判他休職2年。

判決指出，王員2022年任職三民第二分局警備隊期間，結識一名前來報案的黃姓被害人，王員佯稱由其代為操作博弈網站可保證獲利，騙黃男匯款5萬元，而後又佯稱要繳交2萬5000元轉成正式會員才能將先前的獲利領回，他可幫忙出4000元，再騙得2萬1000元，前後共得手7萬1000元。

王員上ptt結識另一名黃姓網友，佯稱可以優惠價1萬8000元購買粉色iphone，買多支還有折扣，騙黃男匯款7次，詐得11萬7000元。而後王員離職，又用類似手法詐騙6位被害人。

刑事部分，高雄地院認定王員觸犯詐欺取財罪刑，定應執行1年4月刑確定；高雄市政府再把全案移請懲戒法院審理。

懲戒法院指出，王員身為警察，竟視誠信如無物，先後對不同被害人屢施詐術，金額又非戔戔之數，嚴重損害政府信譽，為維持公務紀律，有懲戒必要。

懲戒法院表示，王員承諾賠償2位黃姓被害人，卻未履行，辭職之後，又以警察服務證照片向其他被害人詐取財物，影響機關信譽，審酌詐欺取財次數、被害人人數、詐得金額、調解結果後，判休職2年，可上訴。

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