為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

基市議員張秉鈞涉貪緩刑 檢提起上訴

基隆市議員張秉鈞涉貪污被判緩刑，基隆地檢署提上訴。（資料照）

基隆市議員張秉鈞涉貪污被判緩刑，基隆地檢署提上訴。（資料照）

2024/01/30 14:59

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市議員張秉鈞與父親張錦煌被控詐領助理補助費，上個月29日被依犯貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物罪」等罪分別被判處1年11月與2年徒刑，法官審酌2人犯後坦承犯行，且已分別繳回119萬餘元與962萬餘元犯罪所得，判緩刑5年。基隆地檢署不服判決，提起上訴。

前市議員張錦煌擔任議員期間，利用60多歲吳姓男子與46歲陳姓親戚當人頭，詐領助理補助費多年；其子張秉鈞當選後，沿用該模式，繼續詐領。累計利用吳姓、陳姓人頭助理分別詐領962萬餘元與119萬餘元助理補助費。

基隆地院審理後，以犯貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物罪」等罪，判處張秉鈞1年11月、張錦煌2年、陳瓊茹1年10月，3人均褫奪公權4年。考量3人犯後坦承犯行，且已分別繳回119萬餘元與962萬餘元繳交犯罪所得，均獲判緩刑5年。

基隆地院也特別召開記者會對外說明法官量刑依據，合議庭考量張錦煌父子無前科，從偵查到審理期間，始終坦承犯行，且繳回所有犯罪所得，從輕量刑，且給予2人自新機會，判處緩刑。

基隆地檢署則認為，法院依照貪污治罪條例規定，繳回不法所得者，得減輕其刑，但減刑後最低本刑仍有3年6月，卻又以刑法第59條予以減刑，最終判處張秉鈞有期徒刑1年11月、張錦煌2年，並於以緩刑5年；但兩人並不符合刑法第59條減刑要件，不服法院判決，決定提起上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
詐領千萬助理費 基市議員張秉鈞及父母獲緩刑
2023/12/30 05:30

詐領千萬助理費 基市議員張秉鈞及父母獲緩刑
詐領助理費獲緩刑5年 張秉鈞：尊重判決
2023/12/29 14:05

詐領助理費獲緩刑5年 張秉鈞：尊重判決

城市擴大浪潮 新北再現信義計畫區
基市議員張秉鈞涉詐助理費判緩刑5年 判決定讞前仍保有議員資格
2023/12/29 11:22

基市議員張秉鈞涉詐助理費判緩刑5年 判決定讞前仍保有議員資格
涉詐領助理費 基隆市議員張秉鈞判緩刑5年
2023/12/29 10:34

涉詐領助理費 基隆市議員張秉鈞判緩刑5年

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播