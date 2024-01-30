基市議員張秉鈞涉貪緩刑 檢提起上訴

基隆市議員張秉鈞涉貪污被判緩刑，基隆地檢署提上訴。（資料照）

2024/01/30 14:59

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市議員張秉鈞與父親張錦煌被控詐領助理補助費，上個月29日被依犯貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物罪」等罪分別被判處1年11月與2年徒刑，法官審酌2人犯後坦承犯行，且已分別繳回119萬餘元與962萬餘元犯罪所得，判緩刑5年。基隆地檢署不服判決，提起上訴。

前市議員張錦煌擔任議員期間，利用60多歲吳姓男子與46歲陳姓親戚當人頭，詐領助理補助費多年；其子張秉鈞當選後，沿用該模式，繼續詐領。累計利用吳姓、陳姓人頭助理分別詐領962萬餘元與119萬餘元助理補助費。

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基隆地院審理後，以犯貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物罪」等罪，判處張秉鈞1年11月、張錦煌2年、陳瓊茹1年10月，3人均褫奪公權4年。考量3人犯後坦承犯行，且已分別繳回119萬餘元與962萬餘元繳交犯罪所得，均獲判緩刑5年。

基隆地院也特別召開記者會對外說明法官量刑依據，合議庭考量張錦煌父子無前科，從偵查到審理期間，始終坦承犯行，且繳回所有犯罪所得，從輕量刑，且給予2人自新機會，判處緩刑。

基隆地檢署則認為，法院依照貪污治罪條例規定，繳回不法所得者，得減輕其刑，但減刑後最低本刑仍有3年6月，卻又以刑法第59條予以減刑，最終判處張秉鈞有期徒刑1年11月、張錦煌2年，並於以緩刑5年；但兩人並不符合刑法第59條減刑要件，不服法院判決，決定提起上訴。

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