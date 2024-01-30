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國3關廟路段遊覽車翻落邊坡 司機送醫不治

國道3號關廟路段遊覽車翻落邊坡，司機送醫不治。（記者吳俊鋒攝）

國道3號關廟路段遊覽車翻落邊坡，司機送醫不治。（記者吳俊鋒攝）

2024/01/30 15:47

首次上稿13:56
更新時間15:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國道3號北上關廟與田寮交界路段，今天下午發生遊覽車翻落邊坡事故，車上並無乘客，僅司機1人受困，消防隊將他救出時已無生命徵象（OHCA），經緊急送醫搶救，仍宣告不治。

事發地點在北上364.8公里附近，在關廟服務區入口處前方，遊覽車因不明原因失控撞破外側護欄，掉落邊坡後四腳朝天翻覆，南市消防局於中午12點44分獲報，隨即派員搶救。

一度傳出有多名乘客受傷，確認後遊覽車上僅司機1名，台南、高雄市消防局共派9車、18人趕往，全力協助脫困。

消防隊員使用破壞器材，下午約1點45分將受困司機救出，並以擔架合力拉抬上去，先在路肩進行CPR，再送部立台南醫院新化分院，但仍回天乏術。

初步了解，司機為60歲的曾姓男子，被救出時，四肢骨折、頭部大片撕裂傷，已無生命徵象；遊覽車公司在中部，他空車北上，肇事原因，國道警方正全力調查中。

遊覽車公司指出，前天曾男載送乘客到高雄搭機，就先返屏東老家休假1天，由於明天工會要上課，今天先啟程北上，卻在關廟路段出事，業者已南下協助處理。

國道3號關廟路段遊覽車翻落邊坡，消防隊全力搶救。（記者吳俊鋒攝）

國道3號關廟路段遊覽車翻落邊坡，消防隊全力搶救。（記者吳俊鋒攝）

消防隊員將受困司機救出後緊急送醫。（記者吳俊鋒攝）

消防隊員將受困司機救出後緊急送醫。（記者吳俊鋒攝）

消防隊員全力將受困司機救出，趕緊送醫。（記者吳俊鋒攝）

消防隊員全力將受困司機救出，趕緊送醫。（記者吳俊鋒攝）

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