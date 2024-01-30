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封閉式陽台安裝熱水器 竹北同居男女朋友一氧化碳中毒1死1傷

現場為屋外型瓦斯熱水器，裝置在3樓陽台，陽台並有加蓋窗戶。（新竹縣政府消防局提供）

現場為屋外型瓦斯熱水器，裝置在3樓陽台，陽台並有加蓋窗戶。（新竹縣政府消防局提供）

2024/01/30 18:11

首次上稿10:47
更新時間18:11（新增案情）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天（30日）凌晨0點50分許，新竹縣竹北市傳出一氧化碳中毒案件，一對同居男女朋友雙雙一氧化碳中毒；其中，42歲徐姓男子失去生命徵象，32歲盧姓女子全身無力，消防救護員將兩人送醫搶救後，徐男不幸回天乏術，消防局研判因在封閉式陽台安裝屋外型式熱水器，現場通風不良而釀成悲劇。而這也是新竹縣今年首起一氧化碳中毒事件。

其中，盧女全身無力、意識清楚，徐男昏倒經評估為OHCA（失去呼吸和心跳），經救護車分送東元醫院和中醫大新竹分院搶救。醫院表示，徐男血液CO濃度63.1%，急救未成功、宣告死亡；盧女血液CO濃度26.7%，經留院觀察後已出院。縣府社會處長陳欣怡隨後到湖口慰問徐家，並協助徐家處理後事。

消防局初步了解，消防局初步了解，徐男、盧女和盧女的母親同住在竹北市縣政十街一處公寓3樓的樓中樓。盧母向消防員表示，昨晚8點到11點之間3人輪流洗澡，其中，女兒沐浴後回到房間，見徐男全身無力、頭暈目眩躺在床上，自己隨即也身體不適暈倒，幸好不久女兒醒來，隨即到樓下向她反映。盧母立即打119求救。

消防局表示，該民宅現場為屋外型瓦斯熱水器，裝置在3樓陽台，陽台並有加蓋窗戶。提醒冬季天氣寒冷，使用熱水器請務必謹慎。

消防局長陳中振說明，此案在案發時疑似使用燃氣熱水器，熱水器雖放置在具有對外窗的陽台，不過門窗都關閉，可能因通風不良、燃燒不完全，導致一氧化碳中毒。

陳中振強調，一氧化碳為無色無味氣體，燃氣熱水器燃燒不完全，會飄出一氧化碳氣體，造成民眾嘔吐、甚至昏迷，務必格外留意。

現場為屋外型瓦斯熱水器，裝置在3樓陽台，陽台並有加蓋窗戶。（新竹縣政府消防局提供）

現場為屋外型瓦斯熱水器，裝置在3樓陽台，陽台並有加蓋窗戶。（新竹縣政府消防局提供）

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