毒梟利用「電纜線包裹」夾藏3600萬K他命 從法國寄送來台

警方當場逮捕取貨簡男。（警方提供）

2024/01/29 20:15

〔記者許國楨／台中報導〕有境外毒梟利用「電纜線」夾藏市價高達3600萬元K他命，以包裹方式從法國寄送來台，並僱請馬姓等3名男子負責接收，再交付給在台販毒集團，刑事局中打掌握情資展開偵辦，循線逮獲這3名男子時，最誇張的是，其中1男藉酒壯膽駕車前往取貨，遭捕時竟還呈醉茫茫狀態，讓警方也相當錯愕。

刑事局中打第四隊長蕭榮哲今天說明案情指出，該隊去年9月接獲關務署台中關通報，查驗3件從法國寄來的電纜線包裹內，發現夾藏18.3公斤K他命，市值超過3600萬元，研判是境外毒梟為規避查緝運毒手法，立即成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官吳昇峰指揮偵辦。

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檢警追查發現，該運毒集團從包裹寄件人、收件人等資料都是人頭，不動聲色讓該3件包裹出關，等郵務車運送到西屯區指定大樓管理室全程監控，經守株待兔長達6天，見47歲簡姓男子駕車抵達取貨時，當場壓制逮捕，過程中警方發現渾身酒味簡男還在醉，雖未達公共危險罪，仍依違反《道路交通管理處罰條例》當場扣車，並送交裁罰。

另警方也在附近抓到把風的36歲馬姓主嫌、34歲蘇姓共犯，馬男辯稱，他們是接收網路不知名人士指示前往領貨，對方承諾會給10萬元至60萬元酬勞，經查，運毒集團為避免黑吃黑，交貨前才將馬、簡二人拉進一個Telegram群組，說明取貨地點。

但兩人認為風險太大，又以10萬元唆使簡男單獨出面取貨，兩人則是騎機車在後方跟隨兼把風，監控確認簡收貨後是否私吞，至於酒駕簡男則是一臉哀怨說，10萬元酬勞沒拿到還要面臨巨額罰款，真的是「賠了夫人又折兵」，警訊後將3人移送台中地檢署偵辦，檢方以仍有共犯在逃，有逃亡之虞，向台中地院聲請羈押獲准。

而全案檢方近日偵結，將3人依毒品罪起訴，法院認羈押理由仍在，裁定接押；刑事局中打表示，此案接獲情資後積極查緝，一舉緝獲犯嫌順利攔截毒品，成功防堵毒品流入市面，避免戕害國人健康，K他命是列管第三級毒品，運輸者可處7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金，刑責極重，民眾切勿以身試法。

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警方同時逮捕把風的馬姓主嫌（右一）及蘇姓共犯。（警方提供）

警方查扣夾藏電纜線內市價高達3600萬元K他命。（警方提供）

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