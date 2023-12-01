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人事異動關說疑雲 南市警局長廖宗山發飆：再找人說調更遠！

台南接連發生內部管理、未掌握轄區情況等警紀案件，市警局長廖宗山在公開會議上震怒，立刻處分三名所長。（資料照）

台南接連發生內部管理、未掌握轄區情況等警紀案件，市警局長廖宗山在公開會議上震怒，立刻處分三名所長。（資料照）

2023/12/01 00:29

〔記者王捷／台南報導〕台南市警局11月底突然發布新的人事命令，有三位所長調離現職，其中警一分局是轄下警員疑似酒駕拒測，所長因而被連坐處分。由於後續還疑似傳出關說，讓警察局長廖宗山在公開會議上大發雷霆，強調未來重大警紀案件，不要再來找人說，不然就調更遠。

市警局發布異動，分別是學甲槍擊案掌握不實、佳里分局疑縱放人犯，以及一分局的警員拒測案，拒測案發生在10月24日晚間，市警三分局的年輕警員，為了緝捕通緝犯，開巡邏車跨轄到永康區，豈料途中發現一輛小客車闖紅燈，三分局警員顧不得查緝通緝犯，先把小客車攔下來。

當時，執法的三分局年輕警員不曉得攔到「自己人」，由於一分局的老警員在勤餘期間，沒有穿制服，起初也未向警三分局的年輕警員表達身分，直到要求酒測時，老警員才打電話給所長求救，所長斥責老警員後，隨即通報督察系統，老警員眼見無法轉圜，表達拒測，但他不只要面對18萬的罰單、吊銷駕照且3年內不得考照，警方行政處分內規是記大過、調地，管制期間內每天上班都要酒測。

據了解，老警員的工作表現平平，但與同事相處融洽，早年曾擔任隨扈工作，家境狀況小康，警局督察室一天內調查完畢，立刻對老警員處分，由於一分局過去曾有高階警官酒駕的紀錄，這次又傳出警員拒測，督察室連日加強督導一分局。

該警紀案，是警察局長廖宗山上任來第一件，他在公開會議時氣說，從以前到現在宣導這麼久，到現在還有警察要酒駕，以後發生重大風紀案件，不要找人來跟他說，不然絕對會調地調很遠，接著討論連坐主管，並做出人事異動，最後老警員的所長，因為督導不周，被調離主管職。

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