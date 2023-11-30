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送廚餘桶被蔡培慧告賄選 游顥反告誣告等3罪

游顥（拿廚餘桶者）指對手蔡培慧告他送廚餘桶是賄選，這是限集集鎮民於恐懼中，根本誣告、意圖使人不當選、還有妨害他的名譽。（記者陳鳳麗攝）

游顥（拿廚餘桶者）指對手蔡培慧告他送廚餘桶是賄選，這是限集集鎮民於恐懼中，根本誣告、意圖使人不當選、還有妨害他的名譽。（記者陳鳳麗攝）

2023/11/30 16:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨南投縣第二選區立委參選人游顥今天下午到南投地檢署提告，民進黨對手蔡培慧誣指他送集集鎮民廚餘桶賄選，控告她誣告、加重誹謗、意圖使人不當選等3罪名。蔡培慧說，游顥不重視地方，除了上法院提不出政見，廚餘桶公然印上游的名字，鎮民前來舉發，人證物證都有才提告，而游顥提不出反證只會提告，代表他害怕。

游顥指出，蔡培慧陣營日前由競選幹部到地檢署控告他送集集鎮民廚餘款是賄選，這根本是誣告，因為縣議員依據地方需求，以小型工程配合款來補助買廚餘桶、做水溝是很正常的，這是他年中就補助配合經費的，公所感謝他才會印上其名字，卻被指賄選，還發新聞稿，陷媒體記者於不義，又透過網軍散布送廚餘桶是賄選，會當選無效等訊息，讓集集鎮民陷入恐懼中，蔡培慧就是選情低迷才會用這個奧步。

國民黨縣議會黨團書記長陳淑惠陪同提告，她說，她當縣議員多年，議員補助配合款做地方建設是正常的，蔡培慧亂指是賄選，非常不應該。

蔡培慧回應，游顥下午的按鈴控告是在告訴南投鄉親，他不關心地方，提不出政見，只會上法院的事實。事實上廚餘桶是鎮民向其舉發，人證物證皆有才會在日前由競選幹部去提吿游顥涉及賄選，而這種廚餘桶比去年縣長選舉，前縣長林明溱在說明會送泡麵還誇張，泡麵碗還不敢印上名字，廚餘桶卻大剌剌地印上游顥的名字。

蔡培慧說，提告後，檢察官自會就此調查清楚，而游顥提不出反證，反而來告她和集集駐區主任謝承宗，這凸顯他不關心竹山、不關心地方，選舉就只會用到處提告、賄選等奧步。

蔡培慧回應，廚餘桶是民眾來舉發，有人證物證，游顥不說明清楚反而提吿，代表心裡害怕，而廚餘桶比去年的泡麵碗還誇張。（蔡培慧服務處提供）

蔡培慧回應，廚餘桶是民眾來舉發，有人證物證，游顥不說明清楚反而提吿，代表心裡害怕，而廚餘桶比去年的泡麵碗還誇張。（蔡培慧服務處提供）

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