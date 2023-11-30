內湖狠心甥當街刺死76歲阿姨 殺人罪聲押

內湖毒甥朱男向阿姨討錢遭拒，竟當街刺死對方；檢依殺人罪聲押。（資料照）

2023/11/30 16:21

〔記者溫于德／台北報導〕台北市37歲朱男染上毒癮缺錢花用，昨天在內湖區環山路一段旁向76歲譚姓阿姨討錢遭拒，竟拿出預藏的水果刀往阿姨胸口連刺3刀致死。士林地檢署今訊後依殺人罪對朱聲請羈押。

據悉，家境優渥的朱男家族開科技公司，但他染上毒癮且長期無業，家人原本來在內湖環山路買一棟房子給他居住，但去年他曾嘗試在家中縱火，家人對他徹底絕望，將他趕出去，還與他徹底斷絕關係。

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朱男失去經濟奧援後開始到處向親人討錢周轉，先前也曾數度找上高中國文老師退休的譚姓阿姨。

昨日上午10時許，朱男帶水果刀前往環山路一段找阿姨討錢被拒，二人當街爭吵，他竟掏出手果刀刺殺阿姨；民眾見狀通報警消，並在現場監視朱男，不讓朱男逃離。

行凶後的朱男呆坐在路邊抽菸，口中喃喃自語說著「對不起」等語，救護車抵達現場時，譚婦已失去呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治。

朱男接受警詢時自稱無業、缺錢花用，去找阿姨要錢，因為起口角而一時激動持刀攻擊阿姨，但否認有殺人犯意，稱是衝動行凶。警方訊後今天上午將他移送士檢。

士檢稍早複訊完畢，指朱男涉嫌殺人重罪，聲請羈押。

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