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聯維有線董座防頻道商分潤 挪移1.68億收視費判2年緩刑

台北市聯維有線電視公司董事長李錫欽。（資料照）

台北市聯維有線電視公司董事長李錫欽。（資料照）

2023/11/30 15:43

〔記者張文川／台北報導〕台北市聯維有線電視公司董事長李錫欽，被控向收視戶收取當期或逾期收視費後，存入特助的私人帳戶，10年間挪移1.68億元收視費，致使頻道商蒙受收視費分潤損失，台北地檢署去年4月依證券交易法之財報不實、侵占等罪嫌起訴李錫欽；台北地院審理後考量李認罪並繳回犯罪所得，今判李錫欽2年有期徒刑，緩刑5年。可上訴。

北檢起訴指控，2011年至2022年3月間，李錫欽涉指示聯維集團「客戶帳務組」職員，派員到府向收視戶收取當期或逾期收視費，交由聯維財會人員，存入李錫欽的吳姓特助（已歿）私人帳戶。

李錫欽另涉指示聯維集團門市的櫃檯服務人員，將臨櫃收取的部分收視費，存入吳的帳戶，未依規定將收視費繳回聯維，由李錫欽挪移款項，涉嫌侵占與財報不實。

檢方指出，依據聯維2021年財報，會計師曾掌握李錫欽挪移公司款項，並敘明於財報上，但該筆錢被董事長拿走，無法評估收回的可能性，因此認列損失。

李錫欽認罪供稱，當初把錢提領出來的目的是要跟頻道商談費率，以免頻道商看到公司有賺錢，會要求拉高分潤費率，沒有將錢占為己有的犯意。

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